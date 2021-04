Beursupdate: AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,5 procent hoger naar 713,59 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,5 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van krap 2 procent. Vannacht werd bekend dat Prosus een belang van 2 procent in Tencent in één keer van de hand heeft gedaan voor omgerekend 12,3 miljard euro. Volgens analisten wendt Prosus de verkoopopbrengst mogelijk aan voor het uitkopen van Just Eat Takeaway in iFood. Just Eat-Takeaway klom 1,5 procent. Het aandeel KPN steeg daarnaast 1 procent. Een tweetal private equity-investeerders zou de handen ineengeslagen en een bod willen doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen. Unilever was met krap 1 procent de grootste daler. In de AMX ging Pharming aan kop met een winst van 2 procent. Air France-KLM verloor 1 procent, na een koerssprong woensdag. In de AScX won Avantium maar liefst 9 procent. Avantium sloot een afnamecontract met het Belgische Resilux. Het lokaal genoteerde Alumexx steeg 5,5 procent. Alumexx wil een Nederlandse fabrikant van klimmaterialen overnemen en betaalt de overname in aandelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

