Prosus stapt in Noorse online supermarkt

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft deelgenomen aan een investeringsronde van de Noorse online supermarkt Oda ter waarde van 223 miljoen euro. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Amsterdamse Damrak donderdagochtend bekend. Het is de eerste directe investering van Prosus in een online supermarkt, hoewel veel maaltijdbezorgers in de portefeuille van de investeerder ook boodschappen bezorgen. Prosus schat de online boodschappenmarkt in op 1,1 biljoen dollar tegen 2027. Ook SoftBank nam deel aan de investeringsronde, net als bestaande investeerders Kinnevik en REMA . Woensdag nam Prosus nog deel aan een investering in het Indiase API Holdings, de eigenaar van een digitaal gezondheidsplatform. Hierbij ging het om een investeringsronde van 350 miljoen dollar. Vannacht verkocht Prosus een belang van 2 procent in de Chinese internetgigant Tencent voor omgerekend 12,3 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

