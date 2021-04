Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 47 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten.

De aandelenmarkten schommelden woensdag tussen lichte winsten en verliezen, maar putte hoop uit de verwachting dat de wereldwijde economie herstelt en centrale banken hun soepele monetaire beleid voorlopig zullen voortzetten. Topman Charles Evans van de Chicago Fed ziet de Amerikaanse centrale bank de rente niet snel verhogen. "Het beleid staat 'on hold' voor de komende tijd", aldus Evans.

De markt kreeg vanochtend een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken. De activiteit in de dienstensector van de eurozone is in maart nog maar nauwelijks gekrompen. De index steeg van 45,7 naar 49,6.

De activiteit in de Duitse dienstensector is in maart weer gegroeid, terwijl de krimp in Frankrijk terugliep. In het Verenigd Koninkrijk nam de activiteit flink toe.

Uit de inkoopdata blijkt dat de economie de recente lockdowns veel beter heeft doorstaan dat velen hadden verwacht, aldus econoom Chris Williamson van IHS Markit.

Bedrijfsnieuws



Shell sloot vlak, nadat de energiereus meldde dat de geschoonde winst voor Upstream in het eerste kwartaal naar verwachting positief zal zijn, waarbij de divisie profiteerde van de gestegen olieprijs. Shell waarschuwde tevens dat een felle winterstorm in Texas in februari de winst in het eerste kwartaal met circa 200 miljoen dollar drukte.

Ryanair steeg 0,2 procent. De prijsvechter stelde de verwachting voor zijn verlies voor 2021 opwaarts bij, maar verlaagde tevens de prognoses voor boekjaar 2022, deels als gevolg van de trage uitrol van coronavaccins in Europa.

Société Générale zei gesprekken aan te zijn gegaan met de Franse vermogensbeheerder Amundi over de verkoop van de vermogensbeheeractiviteiten van de Lyxor-divisie voor 825 miljoen euro. Het aandeel steeg 0,1 procent.

De Europese bankensector presteerde woensdag sterk. BNP Paribas won 0,7 procent en Banco Santander steeg 0,9 procent. Deutsche Bank werd 1,1 procent duurder.

GrandVision hoeft ook van het gerechtshof te Amsterdam geen extra informatie te verstrekken aan EssilorLuxottica over genomen maatregelen in verband met de coronacrisis. Het aandeel EssilorLuxottica noteerde 1,3 procent lager en GrandVision sloot 0,4 procent in het rood.

Cruisemaatschappij Carnival won 5,4 procent, nadat in een kwartaalupdate verschillende lichtpuntjes zichtbaar waren. Ook Europese reisaandelen deden het goed. Lufthansa steeg 3,0 procent en Air France-KLM 5,1 procent.

Deliveroo steeg 2,1 procent. Na de beursgang vorige week implodeerde de koers. Sinds vandaag mogen ook retailbeleggers in het aandeel handelen. Concurrent Just Eat Takeaway was de uitblinker in Amsterdam met een koerswinst van 3,8 procent.

Prosus verloor in Amsterdam 4,6 procent na de aangekondigde desinvestering van een pluk Tencent-aandelen. Prosus liet daarbij weten de komende drie jaar niet nog eens aandelen Tencent te zullen verkopen en maakte ook geen melding van een inkoop van eigen aandelen met behulp van de verkoopopbrengst, aldus Jefferies in een reactie.

Euro STOXX 50 3.956,77 (-0,3%)

STOXX Europe 600 434,32 (-0,2%)

DAX 15.176,36 (-0,2%)

CAC 40 6.130,66 (0,0%)

FTSE 100 6.885,32 (+0,9%)

SMI 11.128,18 (-0,5%)

AEX 710,08 (-0,5%)

BEL 20 3.926,57 (-0,4%)

FTSE MIB 24.740,73 (-0,1%)

IBEX 35 8.597,40 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag op de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Bankiers van de Fed spraken tijdens tijdens hun laatste beleidsvergadering half maart van bemoedigende tekenen van economisch herstel, terwijl ze overeenkwamen om blijvende steun te bieden door middel van ultralage rentes en grote maandelijkse obligatieaankopen.

De inflatierisico's zijn volgens de centrale bankiers in evenwicht, hoewel sommige functionarissen wel risico's voor de financiële stabiliteit zeiden te zoen. De hogere obligatierentes weerspiegelden volgens hen de verbeterende vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. De Amerikaanse centrale bank concludeerde dat het huidige [soepele] monetaire beleid de Amerikaanse economie goed ondersteunt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in februari is gestegen doordat de export sterker daalde dan de import. De export daalde in februari met 2,6 procent tot 187,3 miljard dollar, de import nam met 0,7 procent af tot 258,3 miljard dollar, wat resulteerde in een tekort van 71,1 miljard dollar, tegen 67,8 miljard dollar de maand ervoor.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 5,1 procent. De marktindex daalde van 730,8 naar 693,5.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in februari gestegen met 27,6 miljard dollar.

Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,7 procent, ofwel 0,44 dollar, hoger op 59,77 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten slechts de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Beleggers verwachten dat de twee grootste Chinese fabrikanten van sportkleding nog sterker uit de pandemie gaan komen. Het gaat om Anta Sports en Li Ning. Beide aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden in waarde verdubbbeld. Anta is inmiddels 45 miljard dollar waard.

In Alabama stemmen arbeiders in een magazijn van Amazon.com om zich te verenigen in een vakbond. Dit zou een omkering van een trend zijn, nadat vakbondlidmaatschap bij private bedrijven in de Verenigde Staten sinds de jaren 1960 van de vorige eeuw is gedaald. Het aandeel steeg 2,0 procent.

Cruisemaatschappij Carnival won 1,3 procent, nadat in een kwartaalupdate verschillende lichtpuntjes zichtbaar waren.

Toshiba heeft een overnamebod ontvangen van mogelijk meer dan 20 miljard dollar van CVC Capital Partners, meldde het Japanse bedrijf.

BlackRock moet zijn doelen voor diversiteit van medewerkers in leidende posities halen, evenals andere duurzaamheidsdoelen, anders gaat het bedrijf meer betalen voor zijn leningen. Dat is het gevolg van een financieringsdeal met een groep banken voor ruim 4 miljard dollar. Het aandeel steeg 0,8 procent.

S&P 500 index 4.079,95 (+0,2%)

Dow Jones index 33.446,26 (+0,1%)

Nasdaq Composite 13.688,84 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 29.622,67 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.486,19 (+0,2%)

Hang Seng 28.913,50 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1872. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1866 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1893 op de borden.

USD/JPY Yen 109,67

EUR/USD Euro 1,1872

EUR/JPY Yen 130,15

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (Jap)

06:30 Inflatie - Maart (NL)

08:00 Fabrieksorders - Februari (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Februari (eur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Conagra Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers vierde kwartaal (VS)