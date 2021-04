Kiadis duikt dieper in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Kiadis Pharma

(ABM FN-Dow Jones) Kiadis Pharma is in 2020 dieper in het rood gedoken. Dit bleek woensdag nabeurs uit de jaarcijfers van het biotechbedrijf. Belangrijk wapenfeit was het afgelopen jaar het overnamebod door Sanofi op Kiadis voor 5,45 euro per aandeel. De besturen van beide ondernemingen hebben het bod aanbevolen. Aandeelhouders kunnen hun stukken tot 12 april einde van de handelsdag aanmelden. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond. Kiadis boekte het afgelopen jaar een operationeel verlies van 34,1 miljoen euro, in vergelijking met 73,2 miljoen euro in 2019, als gevolg van de daling van de totale bedrijfskosten en de gerealiseerde inkomsten in 2020. Onder de streep resteerde echter een nettoverlies van 81,9 miljoen euro, tegenover een verlies van 52,6 miljoen euro in 2019. De bedrijfskosten daalden van 73,2 miljoen euro in 2019 naar 55,2 miljoen euro het afgelopen jaar, onder meer te danken aan lagere onderzoekskosten. Kiadis boekte een omzet van 17,5 miljoen euro uit de exclusieve licentieovereenkomst met Sanofi en overige inkomsten gerelateerd aan subsidies kwamen in 2020 uit op 3,6 miljoen euro. In 2019 waren er geen inkomsten. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 32,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 34,3 miljoen euro. Het aandeel sloot woensdag op 5,43 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

