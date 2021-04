Omzet flink onderuit bij Sodexo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft ook in het afgelopen halfjaar de omzet flink zien dalen, maar gaat voor de tweede helft van het jaar uit van een autonome groei. Dit meldde het Franse catering- en schoonmaakbedrijf donderdagochtend voorbeurs. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen halfjaar een omzetdaling van 26,5 procent naar minder dan 8,6 miljard euro. In het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar zag Sodexo de omzet autonoom met 22,7 procent teruglopen tot 4,4 miljard euro. Sodexo zelf zag nog wel een lichtpuntje: de autonome trend in de omzet verbeterde van kwartaal op kwartaal, hetgeen resulteerde in een autonome omzetdaling met 21,7 procent in de eerste helft van het jaar. Het onderliggende operationeel resultaat daalde zelfs met 61,4 procent naar 265 miljoen euro. De bijbehorende marge kwam uit op 3,1 procent tegen 5,9 procent over dezelfde periode vorig jaar. Er werd nog wel een nettowinst geboekt, maar ten opzichte van de 378 miljoen euro over de eerste zes maanden van een gebroken boekjaar eerder bleef er nu slechts 33 miljoen euro over. Outlook Voor de tweede helft van het jaar verwacht Sodexo een autonome omzetgroei van 10 tot 15 procent met een onderliggende operationele marge van 3,1 procent tegen constante wisselkoersen. Sodexo omschreef de omstandigheden nog altijd als volatiel en dan met name in Europa, waar nieuwe besmettingsgolven met het coronavirus worden gemeld. In verband hiermee voorziet de onderneming bescheiden verbeteringen van kwartaal op kwartaal tot aan het einde van het gebroken boekjaar in augustus van dit jaar. Het bedrijf blijft zijn lopende contracten heronderhandelen om zo de winstgevendheid te maximaliseren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

