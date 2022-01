Aandeel Oranjewoud AEX:ORANW.NL, NL0000370419

Gerard Sanderink krijgt zijn Oranjewoud maar niet van de beurs



De geplaagde ondernemer heeft circa 99% van het bedrijf in bezit. Maar hoeveel andere aandelen zijn er nog? En wat is hun waarde? De Ondernemingskamer stuurt Gerard Sanderink, op drift geraakt in een zee van conflicten, met huiswerk terug.

Door Maurice Geluk

29/12/2021 16:00



In het stuwmeer problemen dat Gerard Sanderink (73) de voorbije periode achter zich heeft verzameld, is dit wellicht de kleinste. Het lukt de geplaagde ondernemer, eindbaas van onder meer IT-bedrijf Centric, maar niet om een van zijn bezittingen van de beurs te halen. Het gaat om Oranjewoud, de paraplu waaronder ingenieursbureau Antea en bouwbedrijf Strukton schuilen.



Sanderink, die met zijn ex Brigitte van Egten over straat rolt en heult met cybercharlatan Rian van Rijbroek, is met 99,09% grootaandeelhouder van het fonds. Her en der zweven nog een kleine 600.000 stukken rond. Begin dit jaar kondigde hij aan met zijn Sanderink Investments de bezitters ervan uit te willen roken, uh, kopen. Zonder daarbij een bod te overleggen. Wel dreigde hij direct met een gang naar de Ondernemingskamer in Amsterdam.



Huiswerk opnieuw



Deze bedrijvendokter heeft vorige week uitspraak gedaan. In het kort komt het erop neer dat Sanderink zijn huiswerk opnieuw moet doen. Ja, hij bezit meer dan de vereiste 95% om een uitkoopprocedure te starten. Tegelijk constateert de magistraat dat het Quote 500-lid geen enkel idee heeft wat de status is van circa 60.000 uitstaande aandelen en aan wie ze toebehoren. Ze vraagt zich af of er niet toevallig een deel bij nietsvermoedende beleggers als aandelen aan toonder onder het matras ligt. Door een statutenwijziging in 2001 hebben zij recht op een aandeel op naam. Tot de laatste dag van 2025 kunnen ze zich daarvoor melden bij Oranjewoud, dat ze tot die tijd bewaart. En dat duurt dus nog wel eventjes.



Prijs op sigarendoos



Slotsom volgens de Ondernemingskamer is dat de exacte prijs per aandeel op dit moment onmogelijk is vast te stellen. Dat Sanderink 31 mei dit jaar op de proppen kwam met €6,10 verandert daar niks aan. Ook niet dat hij dit bedrag later nogmaals door Talanton Valuation op de achterkant van een sigarendoos liet krabbelen, zonder toevoeging van een gedegen onderbouwing.



Een onafhankelijk expert, benoemd door de Ondernemingskamer, moet nu de waarde van de nog over te dragen aandelen gaan bepalen. Maar dat kan deze alleen wanneer Sanderink opheldert hoeveel aandelen Oranjewoud er precies zijn. Vandaar dat de zaak begin februari weer op de rol verschijnt.



