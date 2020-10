Aandeel NYXOAH BRU:NYXH, BE0974358906

"Medtech kan je niet vergelijken met biotech.

Bij ons heb je een veel lager risico,

omdat je een product hebt dat veilig is en

waarvan bewezen is dat het efficiënt is. De

omvang van onze markt is ook aanzienlijk

en we hebben al terugbetaling verkregen in

Duitsland. Voorts heeft de wettenschappelijke

gemeenschap ons idee omhelst en is

het nut bewezen.”



Lijkt me erg interessant, daar het de volatiliteit van het aandeel (hopelijk) wat zal drukken, vergeleken met de biotech.



Over de cijfers spreek ik me nog niet uit, daar er bijzonder weinig over terug te vinden is en we nog erg (te?) vroeg zijn hiervoor. Ook uiteraard opletten: het blijft de CEO hier aan het woord, wat aanleiding kan geven tot een verkoopspraatje of een iets rooskleuriger verhaal. Ik neig me positief op te stellen, maar het lijkt me toch echt een aandeel voor de LT: "Het zal

nog een lange weg zijn voor we break-even zullen draaien".



Als je ziet dat Inspire met een meer risicovolle technologie en een omzet van 'amper' 100M een beurswaarde van 3 Miljard krijgt toegewezen, ben ik erg benieuwd naar de toekomst van dit jonge bedrijf.



Voor nu lijken de eerste doelen (en valkuilen) me:

- Goedkeuringen terugbetaling België, NL, Spanje,...

- Investeerders blijven vinden (beursgang erg positief in dit verhaal).

- Genoeg personeel aanwerven (49 FTE's vandaag, hopen op 80 einde jaar).