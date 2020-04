Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

WEEK 14 LONG IN EEN BEAR MARKETBEOORDELEN VAN DE GRAFIEKENIk zie in de grafieken dat de kanalen smaller worden, dat betekent dat de markt aan de nieuwe handelsbreedte gewend raakt. De kanalen zijn over het algemeen nog steeds heel breed, dat komt vooral doordat mijn kanaal-met-Fibonacci-zones bedoeld is om de huidige koers in de context van handelsgeschiedenis te brengen en ik heb het zo geprogrammeerd dat alleen de laatste dertig perioden naar voren wordt gehaald om de context te zijn voor de laatste candle. (de hamvraag van TA is voor mij: “wat verraadt de laatste candle over de toekomst?”)De statistieken van de drie uurs grafieken van de 50 aandelen is als volgt: in 26 is er een geldig koopsignaal, in 24 een verkoop signaal. Bij 11 zit de koers in het blauwe kanaal (wil omhoog), bij 24 in het grijze (beweegt zijwaarts) en bij 15 in het rode (wil omlaag) 7 aandelen zijn zowel in de drieuurs als in de daggrafiek boven de Hull ma. Er zijn drie aandelen koopwaardig, één daarvan zelfs ‘hoogwaardig’, namelijk Ahold Delhaize, de andere twee alleen ‘waardig’, namelijk Air Liquide en Sanofi. In Philips is afgelopen week een positie genomen, die beoordeel ik als ‘houden’.ACTIES OP DE PORTEFEUILLEAFLOOP VAN DE ORDERS VAN VORIG WEEKENDIk had in drie aandelen een koop-stop order ingelegd namelijk Philips Safran en Schneider Electric. Bij Philips is de stop getriggerd, bij de twee andere niet, Het koop-stop systeem heeft mij zodoende de ergernis bespaard om geld te besteden aan een aandeel dat duidelijk niet omhoog gaat. Philips blijft in de blauwe band, een gunstig teken.INGELEGDE ORDERSIk heb voor de drie koopwaardige aandelen de volgende orders ingelegd:44 Ahold Delhaize ks 22,46 en sl 19.06; 8 Air Liquide ks 116.65, sl 100.20; 12 Sanofi ks 82.56, sl 69.89.De Franse aandelen laten zich in het handelsplatform dat op de computer staat niet orderen, omdat dit vastloopt in foutmeldingen, maar Lynx heeft gelukkig ook een web toepassing waar de orders (inclusief koop stop orders met daaraan gekoppeld een stop loss order) wel worden geaccepteerd. De stop loss onder Philips heb ik onveranderd op 30.26 laten staan, hoewel de onderkant van het kanaal nu een iets wijdere stop suggereert.TOELICHTINGENALLES TERUG BIJ AF [Total Reset]In het plaatje bij dit verhaaltje ziet u de vier fases van de mogelijke koersontwikkeling van een aandeel, de meeste aandelen zitten in fase 1, de markt laat ze daar tijden lang sudderen. Soms krijgt de markt zin in een bepaald aandeel waardoor dit in fase 2 komt, hierin stijgt de koers lekker en dan komt de markt met dat aandeel terecht in fase 3, waarin een tijdje wordt gebakkeleid tussen kopers en verkopers. Als dat verkeerd gaat, volgt de afstort van fase 4, waarna de markt het aandeel in een nieuwe fase 1 laat doorsudderen.Met de beurs crash van week 9, 10 en 11, hadden alle aandelen, zonder uitzondering, een fase 4 afstort meegemaakt, waarna in week 12 vast staat dat de markt voor al die aandelen op zoek moet naar een nieuwe fase 1. In die week beoordeelde ik alle aandelen dan ook met ‘afblijven’, mijn spelletje is namelijk dat ik die aandelen koop die in fase 2 terecht komen, ze vast hou tot ze in fase 3 raken waar ik de positie dan weer sluit. De meeste aandelen komen helemaal niet in een fase 2 terecht, maar kunnen in hun fase 1 wel schijnbewegingen maken. Ook in een bear market zijn er aandelen waar de markt zin in krijgt, minder vaak dan in een bull market, maar het gebeurt wel. De meeste aandelen in een bear market krijgen hun nieuwe fase 1 waarden zonder veel omhaal, ik zie dan het hele kanaal omlaag gaan. Er zijn nu ook verschillende grafieken waar na week 12 de koers in de daggrafiek in de rode band bleef en die nu met band en al eenvoudig weg omlaag gaan zakken, oa. Airbus, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Engie, Societe Generale en Intesa Sanpaolo. Daar blijf ik natuurlijk van af. Tot slot een link naar een liedje over de oorzaak van de Total Reset: www.youtube.com/watch?v=n5_5j2Pp2Qo Ik wens u allen een prettig weekend.