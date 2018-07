Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

HET DANSEN VAN DE MARKT

Wat ik precies wilde met bovenstaande post weet ik zelf niet meer, maar in ieder geval kan men met recht spreken over 'de bedoelingen en neigingen van de markt. We kunnen de markt voorstellen als iemand die ergens wandelt en dan kun je kijken waarnaar hij blijkbaar onderweg is. Aangezien ik Japanse candlesticks gebruik, is het nauwkeuriger om het te hebben over iemand die ergens danst, want een candlestick is een visuele voorstelling van het handelsdansje in een bepaalde periode.

Het landschap waarin de handel ronddanst is gemaakt in het verleden, de toekomst kennen we nog niet, maar in het heden danst de markt ten opzichte van het verleden, dus als je dat verleden een beetje leuk visueel in kaart kunt brengen als een enveloppe met goed bedachte suggestieve structuren, dan kun je uit de plaats waar de markt kiest te dansen binnen de enveloppe concluderen waar ze naar toe lijkt te dansen.