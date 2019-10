Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Hmm, ik heb deze post van Goldking gelezen, ik ken hem een beetje. Hij gaat geen onwaarheden vertellen, bij ABN zat hij ook aardig goed, had hij een lijstje die inderdaad allemaal aardig zijn gestegen..



ook kijkende naar zijn merites denk ik dat hier meer speelt.. Waarom moest die post weg van Goldking? Wat hij zegt is in principe wel waar. Van Herk is een vastgoedbeheerder en hij zit in Wereldhave(uit mij hoofd, 15% belang heeft hij) en Wereldhave ís aadrig opgelopen de laatste tijd en ik geloof namelijk ook dat dit bedrijf structureel ondergewaardeerd is.. Ze hebben de verliesgevende takken al afgestoten in scandinavië, en in België doen ze het sterker. Ok, ze hebben iets minder rendement op het EV, maar neemt niet weg dat ze het in Belgie het weer beter doen. Waar Goldking uit mijn hoofd het over €43 aan intrinsieke waarde had, kom ik zelfs op een waarde boven de € 59 uit..



Ze hebben een sterk dividendbeleid bij Wereldhave waarbij ze prakisch alle winst uitkeren, neem dat met een structurele onderwaardering op de intrinsieke waarde van zeker 100% én neem daarbij een puisant rijke vastgoedondernemer die nu al een belang van 15% in Wereldhave heeft en er voor gekent is(we hebben het over vastgoed ondernemer Van Herk) wel vaker op het overname vinkentouw te zitten. En neem daarbij een fors aangezwollen koers van Wereldhave in zeer korte tijd..



Zou zeggen de AFM-registers inderdaad in de gaten houden wat Van Herk aan het uitspoken is met Wereldhave..



Ik vind een overnamegedachte in die zin dan echt niet zo gek hoor..



Nou hopen dat ik ook niet gebanned ga worden of zo :-)

.. Maar volgens mij heb ik mijn bericht toch aardig onderbouwd zo beste forum mod? Of spelen er andere zaken waarom dit niet aan het licht mag komen over Wereldhave?