Altice « Terug naar discussie overzicht

De goede resultaten van SFR geven Altice kleurenDe operator van Patrick Drahi onthulde sterkere resultaten voor het tweede kwartaal. Een prestatie die zijn moederbedrijf, Altice, ten goede komt. Het aandeel sprong donderdagochtend 24% en bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar.Door Zeliha Chaffin Vandaag gepubliceerd om 13h36Het weer is goed bij SFR. Na twee bijzonder beproefde jaren voor de telecomgroep, die zijn abonnees massaal had zien vluchten en zijn baas, Patrick Drahi, gedwongen had om de teugels van de operator in Frankrijk terug te nemen tegenover het debacle, het bedrijf keert geleidelijk terug naar groei. Altice Europe, moederbedrijf van SFR, kondigde woensdag 31 juli een wereldwijde omzetgroei aan van 3,8% voor het tweede kwartaal, waarbij de inkomsten in al haar markten, waaronder Frankrijk, de belangrijkste speelveld.Artikel gereserveerd voor onze abonnees Lees ook Altice sluit niet uit om afstand te doen van haar Teads-reclamebureauVerhoogde omzet en abonnees"Het herstel van Altice Europe wordt steeds duidelijker in dit tweede kwartaal, met een nieuwe belangrijke stap: de terugkeer van groei in Frankrijk", zei de heer Drahi tijdens een telefonische vergadering. In Frankrijk, dat goed is voor meer dan 70% van de inkomsten van Altice Europe, bereikte de omzet van de groep 2,58 miljard euro, een stijging van 4% over een jaar.De operator blijft abonnees winnen in het tweede kwartaal in Frankrijk, wat het herstel sinds vorig jaar bevestigt, na het herontwerp van zijn aanbiedingen en klantenservice. Tussen april en juni rekruteerde SFR 64.000 abonnees op de glasvezel, waardoor het totaal van zijn klanten vast kwam te liggen op 6,3 miljoen in Frankrijk.Op de mobiele telefoon, het agressieve beleid van de aanbieder biedt het de mogelijkheid om het herstel van zijn klanten voort te zetten, met 105.000 nieuwe abonnees in het tweede kwartaal. De twee merken van de operator, SFR en zijn goedkope zus Red, hebben nu 14 miljoen abonnees, een stijging van 6% op jaarbasis. In een telefonische vergadering zei Drahi dat de gemiddelde maandelijkse omzet per abonnee op mobiel, een indicator die sterk wordt bekeken door de sector, zelfs licht is gestegen sinds vorig jaar.Lees ook De operatoren riepen op om de 4G niet snel genoeg in de witte zones te hebben ingezetEen gloednieuwe doosDe baas van SFR zei dat hij bijzonder vertrouwen had in de toekomst van de groep, meer in het bijzonder verwijzend naar zijn optimisme op de consumentenmarkt in Frankrijk, waar SFR op 20 augustus een nieuwe doos op de markt zal brengen waarop de exploitant met name zijn omzet verhoogt in het vaste.Lees ook SFR zet zijn winback van abonnees voort door een nieuw vak te lancerenGezien de goede resultaten heeft de groep ook haar jaarlijkse doelstellingen naar boven bijgesteld. Altice verwacht nu een groei van 5% tot 6% van zijn omzet te realiseren voor het jaar 2019, tegen 3 tot 5% eerder voorspeld.Dit nieuws verhoogde de koers van het aandeel van de groep. Voor het eerst in meer dan een jaar is het aandeel Altice Europe gestegen tot meer dan 4 euro en steeg het meer dan 24% bij de opening van de markten. Een prestatie die een zekere mate van vertrouwen weerspiegelt bij beleggers, zelfs als de aandelenkoers nog lang niet is teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis.