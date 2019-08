Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

Nog wat zorgpuntjes uit de pdf:RISICOMANAGEMENTIn het Jaarverslag 2018 (pagina 89 en verder) zijn de belangrijkste doelstellingen en procedures van de risicobeheer-sings- en controlesystemen en voornaamste risico’s en mitigerende maatregelen beschreven. Ordina heeft de ge-identificeerde risico’s geëvalueerd en vastgesteld dat de voornaamste geïdentificeerde risico’s gedurende het tweede halfjaar van 2019 van toepassing blijven. De belangrijkste risico’s zijn:• Er is een tekort aan goed opgeleide IT’ers. Dit komt enerzijds door een beperkt aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds door lagere retentie (het behouden van deskundige en ervaren medewerkers) vanwege onder meer de huidige economische omstandigheden.• We zien in toenemende mate kleine, gespecialiseerde bedrijven opkomen, zowel als concurrent van onze dienstverlening als op de arbeidsmarkt. Reden hiervoor is de teruglopende vraag naar allesomvattende pro-jecten en klanten die vragen om gerichte deeloplossingen. Daarnaast doen deze bedrijven er veel aan om voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn.• In het huidige digitale tijdperk is het veiligstellen van data van essentieel belang. Door cybercrime of door falen van IT-systemen kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen terechtkomen.• Bij (potentiële) klanten is de omvang van Ordina soms een reden tot zorg of twijfel in relatie tot de omvang van de klant of het contract. Aan de andere kant kan er snel sprake van afhankelijkheid van een specifieke klant als de omzet bij die klant toeneemt.• Schommelingen in de economische conjunctuur door bijvoorbeeld een instabiele (geo)politieke situatie in combinatie met een relatief vaste kostenstructuur hebben direct effect op ons resultaat.• Marktomstandigheden en toekomstverwachtingen maken afwaardering van de goodwill van acquisities mo-gelijk noodzakelijk. Met name vanwege de positieve resultaatontwikkeling over het eerste halfjaar 2019 is er voor Ordina geen sprake van een ‘triggering event’ en is er dientengevolge geen aanleiding geweest tot het uitvoeren van een tussentijdse impairmenttest.• Ultimo 2018 beschikt Ordina over compensabele verliezen van in totaal EUR 42,3 miljoen. In het kader van deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen van EUR 9,0 miljoen. Het risico bestaat dat deze verliezen niet tijdig genoeg kunnen worden gecompenseerd, met als gevolg dat (een deel van) de latente belastingvordering moet worden afgewaardeerd. Bij de waardering van de latente belasting-vordering is rekening gehouden met plannen tot verliesverjonging.Voor verdere uitwerking verwijzen wij naar jaarverslag 2018 Ordina op www.ordina.nl. Wij blijven de geïdentificeerde risico’s continu bewaken.Nou, we gaan het zien in de loop van de dag, hoe de partijen die echt Ordina volgen (ING en NIBC ?) er in eerste instantie over denken.Als ze er vandaag al mee komen, dan?Succes