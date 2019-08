Omzet en winst Ordina omhoog

Gepubliceerd op | Views: 494

NIEUWEGEIN (AFN) - Automatiseerder Ordina heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet behaald. De omzet steeg met 4,5 procent tot 186,9 miljoen euro, zo maakte Ordina donderdag bekend.

De omzet in Nederland steeg met 1,1 procent tot 129,7 miljoen euro. In België en Luxemburg was het een plus van 13 procent tot 57,1 miljoen euro.

De nettowinst van Ordina was 6 miljoen euro, tegen 5,1 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.