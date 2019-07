HAL IN GESPREK OVER VERKOOP GRANDVISION



(ABM FN-Dow Jones) HAL is in gesprek met EssilorLuxottica over een verkoop van het belang in GrandVision. Dit liet HAL woensdag nabeurs weten.



"Er is nog geen overeenstemming bereikt en geen zekerheid kan worden verstrekt dat de gesprekken uiteindelijk tot een overeenkomst zullen leiden. Daarnaast zal de afwikkeling van een verkoopovereenkomst onderhevig zijn aan gebruikelijke voorwaarden en condities, waaronder goedkeuring van toezichthoudende autoriteiten in verschillende rechtsgebieden", schreef HAL in een korte reactie.



HAL heeft een belang van 77,72 procent in Grandvision.



De koers van GrandVision kwam vanmiddag al in beweging, toen Bloomberg meldde dat er zou worden gesproken over een verkoop.



Grandvision sloot 8,8 procent hoger, HAL 3,3 procent.



