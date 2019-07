Warehouses « Terug naar discussie overzicht

WeWork: flexibiliteit vereist

WeWork is flexibel. Bij het verhuren van kantoorruimte én bij de financiële onderbouwing van zijn succesverhaal. Door zijn flexibele verhuurmodel staan start-ups in de rij voor een WeWork-werkplek met bijbehorende voetbaltafel, zitzak en biertap. De flexibiliteit in de financiële basis voor dit model kent minder fans. Toch heeft WeWork volgens The Wall Street Journal (WSJ) nog minimaal twee sympathisanten weten te vinden.

Goldman Sachs en JPMorgan zouden klaarstaan om WeWork te assisteren bij het optuigen van een schuldstructuur waarmee de werkplekkenverhuurder $3 mrd tot $4 mrd uit de markt kan halen. Het is de nieuwste onverwachte beweging van een bedrijf dat de afgelopen maanden steeds moeilijkere vragen kreeg.

Laten we ze even op een rij zetten. Hoe zat het met de ceo die bedrijfsruimte aan zijn eigen bedrijf verhuurt? Dat staat in een prospectus die vorig jaar werd uitgegeven bij een eerdere financieringsronde: WeWork huurt bedrijfsruimte die ceo Adam Neumann privé in bezit heeft. Het betaalde in 2016 en 2017 zo'n $12 mln aan huur voor kantoren die 'gedeeltelijk in bezit zijn van medewerkers'. Deze huurcontracten beloven 'deze medewerkers' nog eens $110 mln aan toekomstige huurinkomsten.

Slimme trucjes

Ook zijn er vragen over Softbank. De Japanse durfinvesteerder is een van de grootste geldschieters van WeWork en had volgens Neumann toegezegd nog eens $16 mrd in het bedrijf te investeren. De investering werd begin dit jaar teruggeschroefd naar 'slechts' $ 2 mrd. Softbank noemde als reden enkel een 'nadere bestudering van de kasstromen'.

Verder gebruikt WeWork slimme boekhoudkundige trucjes om positieve cijfers te kunnen schrijven. Zo paste het onlangs plotseling zijn categorie 'grote klanten' aan. Eerste waren grote klanten bedrijven met minimaal duizend medewerkers. Nu is vijfhonderd genoeg. Zo vergroot het bedrijf deze categorie klanten die stabiel wordt geacht en goed is voor langdurige huurcontracten.

Mensen buiten bij een WeWork-vestiging in New York.Foto: Reuters

Dan de beursgang. Komt die er nu wel of niet? Op 29 april heeft het bedrijf met een summier persbericht aangekondigd naar de beurs te willen. Na aarzelende beursgangen van andere unicorns als Lyft en Uber, gevolgd door kritische berichten over de torenhoge waardering voor een 'saai' onroerend-goedbedrijf, lijkt de IPO voorlopig in de koelkast te zijn gezet.

En nu zijn er dus de verhalen over een extra lening van $3 mrd tot $4 mrd, een bedrag dat volgens WSJ de komende jaren kan oplopen tot $10 mrd. Het verhaal hierbij is dat het bedrijf - door de instroom van vers kapitaal - aantoont dat het levensvatbaar is op lange termijn, dat de banken er vertrouwen in hebben en dat beleggers dus niet bang hoeven te zijn om bij een latere beursgang in te stappen. Dat het bedrijf vorig jaar $1,9 mrd verlies leed, moeten ze dan maar even vergeten. Ook van hen wordt enige flexibiliteit verwacht.