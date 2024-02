WEB keurt twee fusievoorstellen goed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Warehouses Estates Belgium (WEB SA) kondigde dinsdag aan dat haar enige bestuurder twee fusievoorstellen heeft goedgekeurd. Het eerste betreft de overname door "Le Beau Bien", de eigenaar van drie gebouwen in het City Nord complex in Gosselies, elk bezet door een huurder met een commercieel huurcontract. Het tweede project betreft de overname door "Grafimmo", de eigenaar van een gebouw aan de Alexander Fleminglaan in de industriezone van Fleurus, waar zeven huurders kantoor-, magazijn- en/of opslagruimte huren. Deze twee ondernemingen zijn eigendom van Patrimoniale Portefeuillemaatschappij. Warehouses Estates betaalt deze acquisities door de uitgifte van 336.545 nieuwe aandelen tegen een prijs van 41,48 euro per aandeel. Samen vertegenwoordigen de twee transacties een waarde van ongeveer 14 miljoen euro. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen is lager dan de intrinsieke waarde van 52,9o euro per aandeel op 31 december 2023, maar hoger dan de huidige koers van 36,80 euro. Bron: ABM Financial News

