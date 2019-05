Prachtig al die analyses, al zijn ze wel erg kort en bondig op die pagina gepresenteerd. Natuurlijk kijk je toch eventjes of je dezelfde aandelen in portefeuille hebt en dat viel dus mee: 6 van de 12 in portefeuille. Maar....beroerder, veel beroerder ziet het eruit bij de short - kandidaten, want daar heb ik er ook …. 4.... van in portefeuille. En uiteindelijk hè..... Ach dat hebben we nu juist weer zo fantastisch de eerste 4 maanden van 2019 gezien....Je kunt er geen barst van zeggen. Minder dan 1 procent van alle analyses die ik rond de jaarwisseling las heeft keurig netjes voorspeld wat de beurzen de eerste vier maanden van 2019 zouden gaan doen.... Trump met zijn handelsoorlog is een ellendige factor. Maar..... anderzijds.... hij creëert wellicht aankoop-opportuniteiten als je het op lange termijn ( durft) te bekijken. Peter

