Betreft PFZW.

Hun pensioenvermogen nam in Q1 van 199,0 mrd naar 216,6 mrd dus met 17,6 mrd toe, zie bijlage in de volgende post. (In het 4de gele balkje staat abusievelijk 'Pensioenvermogen Q4 2018', dat moet zijn Q1 2019.)

De verdisconteerde verplichtingen namen vooral door de gedaalde DNB-rekenrente echter toe van 204,1 tot 218,2, dus met 14,1 mrd .

Het verschil, dus 3,5 mrd , is van belang voor de verandering in de dekkingsgraad.

Omdat die 3,5 mrd slechts 1,76% is van het vermogen eind 2018, steeg de DG slechts van 97,5% naar 99,2% .



Dat bedoelde de met recht gefrustreerde voorzitter Borgdorff dus. Al beleg je nog zo goed en snel, Knot's waanzin achterhaalt het wel.





De reserves hebben niet alleen met de rekenrente te maken maar ook met de opbouw.Even zwart wit rekensommetje... anders moet ik in de opbouw gaan kijken.Stel in Q4 is er voor 18 miljard gestort door de werknemers en voor 9 miljard uitgehaald door gepensioneerden. Dan is door dit effect ook de verplichtingen gestegen met 9 miljard. Dan heeft dat niets te maken dat de rekenrente van 1.4 naar 1.2 is gegaan. Wat mijn antwoord staaft is bijvoorbeeld dat bij Borgdorff tussen Q4 2017 en Q4 2018 de rekenrente niet is verhoogt en dat de verplichtingen toch met 15 miljard omhoog gingen. Maar het is zo makkelijk de rekenrente de schuld geven. dat is immers olie op het vuur voor de gepensioneerde roeptoeters.Dat haal ik niet uit de staat, ik weet ook niet de bedragen..Tevens halen jullie verschillende dekkingsgraden door elkaar. Actuele dekkingsgraad, kritische en vereiste dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.Pensioenfondsen hebben tot vrij recent met verschillende dekkingsgraden gewerkt. Wat risicovol beleggen en windowdressing en vooruitschuiven in de hand werkte zonder dat daar accountability over werd overlegd. De beleidsdekkingsgraad is bijvoorbeeld goedgekeurd omdat in een dalende markt dit het risico dempte met de dekkingsgraden van 12 maanden daarvoor.. Hoe triest kunnen volwassen zijn om maar de hete aardappel niet door te slikken (FNV?,,,, stakkers!) Praten over verplichtingen van 50 jaar en lucht kopen van 12 maanden.. sneu...En het gokken... Beetje als zwart en rood in het casino. Op zwart zetten, verliezen, nog een keer zwart zetten weer verliezen.. (daarom heeft het ABP een vereiste dekkingsgraad van 129 procent. (voordeel met gunstige winden max rendement maar met tegenslag dubbel puistjes..Zo is het ABP op een gruwelijke wijze bestraft voor jarenlang niet afdekken van lagere rentes en maar doorrollen...... Totdat je de bodem ziet.. (die bodem is een stuk zichtbaarder geworden door FTK, immers met een rekenrente van 4% is alles betaalbaar en is de rot (veel te veel beloven) onder het laagje vernis niet zichtbaar). Dat is vandaag de dag ook nog ook nog van toepassing, dus zie dit niet als ouderen bashing.... (Future Value van de premies is veel te hoog, of althans hoger dan het berekenen van de verplichtingen met de rottige 1,5%..... (is ook in mijn ogen te laag maar welke hanteer je dan.. en wat is prudent beheer) Obligaties gaan namelijk de komende jaren niet zo veel meer opleveren (heeft Draghi geen hol mee te maken, kapitaal- versus geldmarkt.. tekstboek.En dan nog betalen ambtenaren, het rijk, jij en ik, bijna 25 procent van hun loon voor een steeds lagere uitkering (van eindloon, naar middelloon, naar 2,5 en nu 1.75.. per jaar! Dat zou toch eens mensen van het ABP aan het denken moeten zetten dat de pot te klein is (ze kunnen niet naar 33% premie toe gaan en helemaal scheit uitkeringen gaan geven...Maar het jaar na jaar niet of nauwelijks afdekken van rentes heet speculeren en heeft niets te maken met het betaalbaar houden van de pensioenen. (Maar ja volgens ABP zouden die tijdelijk zijn en zouden die het volgende kwartaal weer gaan stijgen.. Beetje op macro niveau wat Griekenland heeft gedaan, volgend kwartaal weer economische groei en dan smelt de verplichting als sneeuw voor de zon.... Nu tien jaar later geeft iedereen de Grieken de schuld... terwijl het land armer is dan ooit tevoren..ABP heeft immers forse verplichtingen (een gedeelte van gepensioneerden) maakt nog steeds uitzonderingen uit de algemene middelen, brandweer, politie, landmacht, pensioen overbruggingen, "fake VUT" eerder stoppen.. Geeft een klein draaikolkje op de uitgaven en is nog steeds van toepassing...Modernisering wordt al tientallen jaren tegen gehouden. Waar elk normaal bedrijf zijn buitendienstmedewerkers omschoolt of afstoot of een ander vak laten leren is bijvoorbeeld voor brandweermensen, politiemensen niet mogelijk. die zijn op hun 52ste op en kunnen geen bureau werk meer doen en moeten met pensioen... Dat betalen jij en ik verkapt. dat we geen zestigjarige blusser willen zien maar die ook niet geleerd wordt om de boekhouding te gaan doen na hun actieve blusbaan of boevenvangers.. vul maar in ,,, you get the pictureNu weer terug on topic.... En dat met de rente doen en kwartaal na kwartaal doorrollen.Vervolgens is er een dekkingsgraad gekomen die kijkt naar de beleggingsmix en (hou me te goede) ook naar de maturity van het fonds. Dus bij een sterk vergrijzend fonds (meer trekkers dan inleggers) en met een mix van de beleggingen moeten daarmee rekening houden.Pensioenfondsen met een evenwichtig patroon en met defensieve waarden van de samenstelling hebben een lagere vereiste dekkingsgraad nodig dan een verouderend fonds met agressieve fonds samenstelling.Kortom als jij veel meer aandelen aanhoudt als pensioenfonds dan in verhouding met je Nederlandse (Europese, etc etc Staatsobligaties heb je een andere vereiste dekkingsgraad dan dat je je gehele pensioenfonds met Duitse obligaties hebt waar je de rente hebt afgedekt.Er zijn natuurlijk geen pensioenfondsen die zo hun geld beleggen ik schets dit om aan te geven waarom sommige fondsen een beleidsdekkingsgraad hebben van 115% en toch niet mogen indexeren. Of ze moeten een meer defensief beleid gaan vormen of ze moeten reserves aanhouden om hun beleid bij tegenwind te kunnen betalen.Zo veel dingen besproken. Het ABP, de onnauwkeurige staat van PFZW, het verschil qua dekkingsgraden en de verplichtingen.Pff heb het er moe van.. Mensen die hun best doen snappen mijn mail. Mensen die er geen verstand van hebben zullen door mijn chaotische manier van schrijven er geen klap van begrijpen en mij van demagogie betichten. Dit terwijl ik juist mijn best doe om dat slappe gelul over de graai van 20 miljard en of lage dekkingsgraad en het niet snappen waarom er niet kan worden geïndexeerd als ouderenhaat bestempel.