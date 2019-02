Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Na ooit op verzoek een CF uitleg in lekentaal te hebben gemaakt, lijkt het nu wel tijd voor een poging tot een simpele Toledo uitleg. Bij deze. Sommige engelse termen heb ik er cursief bijgezet. Ook heb ik paginanummers van de GLPG R&D presentatie (link zie onderaan) die betrekking hebben op een stukje uitleg genoemd. Het is wat uit de hand gelopen, dus ik ga het opbreken in drie delen.

Galapagos is groot in ontstekingsziektes (inflamation diseases), met natuurlijk als belangrijkste product filgotinib. Toledo valt ook in deze categorie, en gaat later, als de belofte bewaarheid wordt, filgotinib en de andere JAK inhibitors voorbij in effectiviteit.

Eerst zal ik iets uitleggen over wat een ontsteking is, wat er tijdens een ontsteking in het lichaam gebeurt (1e deel), en wat er tijdens ontstekingsziektes gebeurt (2e deel). En dan over hoe ontstekingsziektes bestreden worden nu, en straks met Toledo (3e deel).



Ontsteking

Een ontsteking meestal wordt veroorzaakt door een buitenlichamelijke trigger. Dit kan zijn een ziektekiem, zoals een virus of bacterie, of iets onschuldigs als muggenspeeksel bij een muggenbult. Ook chemische stoffen of een mechanische oorzaak met letsel (door je enkel gaan bv). kan de oorzaak zijn van een ontsteking. De klassieke 5 kenmerken van een ontsteking zijn lokale pijn, warmte, zwelling, roodheid en verlies van functie. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de reactie van ons immuunsysteem op de uitwendige indringer/oorzaak (insult). Dit immuunsysteem is best ingewikkeld, en bestaat uit verschillende types cellen, die ook nog eens onderling via verschillende wegen communiceren.

Type afweercellen: Een belangrijk type cellen zijn macrophagen, die lichaamsvreemde cellen, dode of beschadigde cellen en ander afval opruimen. Er zijn witte bloedcellen. Er zijn T-cellen, die specifiek tegen een bepaald lichaamsvreemd antigeen worden opgeleid. Ook zijn er de B-cellen, die antilichamen tegen virussen en bacterieen maken. En ook de huid en diverse slijmvliezen vormen een mechanische barriere en zijn onderdeel van het afweersysteem. De communicatie tussen al die verschillende cellen verloopt grotendeels via cytokines. Dit zijn kleine eiwitten, die in grote variatie gebruikt worden. Ze worden door bepaalde cellen uitgescheiden, en door dezelfde types cellen, of andere, herkend. De ontvangende cellen kunnen dan met de boodschap aan de slag.

Een ontsteking is dus in principe een goede actie van ons immuunsysteem, die ervoor zorgt dat lichaamsvreemde zaken en beschadigd weefsel worden opgeruimd, en de schade wordt hersteld. Als alles weer OK is zou de ontsteking vanzelf weer moeten ophouden.