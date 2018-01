arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

Het blijkt wel dat nog steeds heel veel mensen geen idee hebben waar ze in beleggen of waar ze over praten .



ARGEN-X heeft veel meer potentie dan de gemiddelde biotech comp.

Zeker nu blijkt dat ze klinkende resultaten hebben laten zien in o.a. spierziekten en genezing bloedkanker .Dit is een zeer grote markt en er is nog geen enkel biotech bedrijf in geslaagd .



Dan heb ik het nog niet eens over de rest van de pipeline . Waarom zal een bedrijf als Abbvie en Shire en Leo en Bird Rock wel veel potentieel zien in de grote verscheidenheid aan moleculen ?

Juist . ze werken ( nu bewezen ) en zijn veiliger dan de meeste concurrenten in de markt . Ook Ablynx kan laten zien dat hun Lama antibodies veiliger zijnin gebruik . Dat is een heel groot voordeel . Met dank aan de LAMA's