SBM Offshore « Terug naar discussie overzicht

Vorige week nog eventjes verkocht op 15,00 en teruggekocht op 14,68.

Heb met SBM de afgelopen jaren heel vaak goede timing gehad. Bijv. ooit gekocht op 9,60 net een dag voordat de koers hard ging stijgen. Met in- en uitstappen per saldo meer dan 10 euro per aandeel verdiend in ruim 3 jaar tijd. Voor mij is dat ongekend en met geen enkel ander aandeel is mij dat procentueel gelukt. Het omgekeerde wel :-(

Ik zit met SBM wel regelmatig in dubio. Enerzijds de verwachting dat de ellende wel een keer achter de rug is en de koers misschien wel naar 18 euro kan.

Anderzijds krijgen we om de zoveel tijd weer een draai om de oren met een nieuwe tegenvaller. Dankzij deze tegenvallers heb ik gelukkig heel wat ritjes kunnen maken.

Vraag ik mij ook nu weer af. Moet ik boven de 15 euro weer (een deel) verkopen net als de afgelopen jaren dat een goede keuze was? Of gaat de koers nu wel door de 16 euro zone?