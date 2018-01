HAL « Terug naar discussie overzicht

Hal had in augustus 2,5 miljard op de bankrekening. Ze zouden een deel van Grandvision onderhands kunnen verkopen voor bijvoorbeeld 2 miljard. Dan komen ze aan 4,5 miljard, het is volgens mij geen probleem om de rest door derden te laten financieren mits het onderpand voldoende is, wat op zich geen probleem is omdat ze Akzo Chemie verkrijgen. Dat kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld door certificaten van aandelen in "Hal Chemie". Financieel is dit wel rond te krijgen.



Ik heb eerder aangegeven dat Hal veel eerder Grand Vision had moeten verkopen, de retail wereld is aan het veranderen en dat is in de markt waar Grand Vision in opereert ook het geval. De grote marges in de brillenmarkt zal snel een stuk minder worden en consumenten zullen in toenemende mate brillen ed online gaan kopen. Op het gebied van oogmetingen gaat ook heel veel veranderen waardoor je geen opticien meer nodig hebt. Dit zal ook bekend zijn bij Hal.



De chemie poot is inderdaad ook cyclisch maar minder dan bij olie gerelateerde bedrijven. Met chemie kan ook geld worden verdient en Akzo Chemie zit goed in elkaar, vandaar hoop ik zelf dat de chemie poot naar de beurs gaat.



Persoonlijk denk ik dat het verstandiger is indien Hal twee kleinere Nederlandse bedrijven gaat opkopen voor een miljard of twee per stuk en die twee bedrijven gaat uitbouwen naar wereld spelers.



Met de aankoop van Akzo Chemie zijn ze wel in één keer van het probleem cash af. Maar omdat een groot deel vreemd moet worden gefinancierd is de zeggenschap minder. Tevens kan je beter in bedrijven stappen die een flinke groeipotentie hebben. Dat is bij de chemie poot van Akzo minder.



Het belangrijkste is echter dat Hal afscheid gaat nemen van Grand Vision binnen een jaar of twee voordat de waarde van Grand Vision verdampt.