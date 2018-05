Zit bij Nuon. Geldt als een van de duurste aanbieders.Kleine moeite om eens te vergelijken met VdB.Heb zonder verder zoeken gekozen voor 'goedkoopste'.Geloof het of niet, VdB € 3,53 p/m duurder.Een anekdote:Kwam bij laatste Kerstborrel in gesprek met iemand die beweerde al jaren steeds elk jaar over te stappen naar een goedkopere leverancier en tevens elk jaar een overstappremie op te strijken.Ik veronderstelde dat hij dan inmiddels op een € 0,0 tarief zou moeten zitten. Ontwijkend antwoord, snel naar ander gespreksonderwerp met andere gesprekspartners.Heb de indruk dat er erg veel flauwekul schuilt in de zgn voordelen van overstappen. Goedgelovigen trappen overal in.

Zit bij Nuon. Geldt als een van de duurste aanbieders. Kleine moeite om eens te vergelijken met VdB. Heb zonder verder zoeken gekozen voor 'goedkoopste'. Geloof het of niet, VdB € 3,53 p/m duurder. Een anekdote: Kwam bij laatste Kerstborrel in gesprek met iemand die beweerde al jaren steeds elk jaar over te stappen naar een goedkopere leverancier en tevens elk jaar een overstappremie op te strijken. Ik veronderstelde dat hij dan inmiddels op een € 0,0 tarief zou moeten zitten. Ontwijkend antwoord, snel naar ander gespreksonderwerp met andere gesprekspartners. Heb de indruk dat er erg veel flauwekul schuilt in de zgn voordelen van overstappen. Goedgelovigen trappen overal in.

Zit bij Nuon. Geldt als een van de duurste aanbieders. Kleine moeite om eens te vergelijken met VdB. Heb zonder verder zoeken gekozen voor 'goedkoopste'. Geloof het of niet, VdB € 3,53 p/m duurder. Een anekdote: Kwam bij laatste Kerstborrel in gesprek met iemand die beweerde al jaren steeds elk jaar over te stappen naar een goedkopere leverancier en tevens elk jaar een overstappremie op te strijken. Ik veronderstelde dat hij dan inmiddels op een € 0,0 tarief zou moeten zitten. Ontwijkend antwoord, snel naar ander gespreksonderwerp met andere gesprekspartners. Heb de indruk dat er erg veel flauwekul schuilt in de zgn voordelen van overstappen. Goedgelovigen trappen overal in.