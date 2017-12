Rabobank Certificaat « Terug naar discussie overzicht

Als basis in een goed gespreide portefeuille is dit instrument ook voor particulieren zeer geschikt. Als "aandeel" Rabobank is het minder gevaarlijk als andere aandelen aan de Amsterdamse beurs genoteerd.



Dat het ook fout kan gaan heeft de SNS laten zien, voor de aandeel en obligatie houders had de SNS beter gewoon kunnen omvallen dan waren de assets geliquideerd en iedereen gewoon uitbetaald (op termijn). Dat is met IceSave en DSB weer bewezen.



Aan de andere kant zijn er al voldoende normale aandelen failliet gegaan en de aandeel/obligatie houders met lege handen achter gelaten.



Dus dit "aandeel" is net zo gevaarlijk/veilig als andere aandelen. Een goed dividend en relatief weinig beweeglijke koers met een goede verhandelbaarheid, wat wil je nog meer? De belegger moet gewoon zelf zijn werk doen en de gevaren inschatten.



Had ik al gezegd spreiden? En goed spreiden?



Ik gebruik het als een instrument om mijn "vrije" cash rente te laten genereren. Binnenkort goedkoper als bij de bank zelf :).



