Proximus « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: lagere resultaten en outlook bij Proximus

1 mrt 2019 om 10:51

(ABM FN) De resultaten van Proximus waren lager dan de consensus. Dit schrijven analisten van ING vrijdagochtend in een reactie op de cijfers van het bedrijf.



De omzet in het vierde kwartaal was 0,4 procent lager dan wat de consensus had verwacht, de EBITDA 0,7 procent lager en de vrije kasstroom 19 procent lager, aldus ING. Alleen de dividend blijft in lijn.



De resultaten van de consumententak trokken licht aan, zowel op het gebied van vaste lijn als postpaid mobiel, maar de gemiddelde opbrengsten per mobiele gebruiker en een daling binnen prepaid mobiel drukten op de resultaten, aldus ING.



Proximus gaat voor 2019 uit van “bijna stabiele onderliggende inkomsten” in eigen land, waar de consensus op een 0,2 procent stijging mikt. Proximus voorziet ook een stabiel EBITDA, waar de consensus een stijging van een procent verwacht.



ING verwacht een beperkte daling van de winst per aandeel en een gematigde negatieve koersreactie door een lagere EBITDA-indicatie. Het verbeterde momentum bij de consumententak wordt volgens ING gecompenseerd door een lagere gemiddelde omzet per gebruiker per mobiele postpaid-gebruiker en zou ook na het eerste kwartaal 2019 kunnen afzwakken.



Volgens de analisten profiteert Proximus van de ondermaatse prestaties van Telenet in Brussel op het gebied van vaste en mobiele telefonie in België in het algemeen.

ING handhaafde een verkoopadvies op Proximus met een koersdoel van 18 euro.



Het aandeel Proximus verloor vrijdagochtend bijna 5 procent op 22,07 euro.