Een nieuwe draad, aangezien er in de Koffiekamer jaardraad geen belangstelling voor was. Eens kijken hoe dit gaat lopen.AEX sluit vlak, Duits Ifo-cijfers stelt teleur, sterke data VSAMSTERDAM (Dow Jones)--De AEX sloot dinsdag vrijwel onveranderd na een reeks cijfers uit Duitsland en de VS die per saldo positief door de markt werden verwerkt. Pal voor het slot van de handel leverde de index nog enkele tienden van punten in.De AEX sloot vlak op 415,78 punten bij een bandbreedte van iets meer dan 2 punten. De Midkap zakte op het slot 0,1% naar 651,37 punten. De ASX won 0,2% op 602,44 punten.Wall Street noteert rond het slot van de handel in Amsterdam licht hoger, waarbij de Dow Jones Industrial Average 0,1% hoger noteerde.Vermogensbeheerder Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer signaleerde dinsdag twee opmerkelijke bewegingen: om 10.00 uur toen een tegenvallend Duits ondernemersvertrouwen over juni naar buiten kwam en de index lager zette, en om 16.00 uur toen er twee beter dan verwachte macrodata uit de VS de AEX optilden naar een kleine plus."Daar tussen was het zeer rustig, slaapwandelen bijna, en ik verwacht dat dat beeld woensdag weer terugkeert", aldus Bender.Het Duitse ondernemersvertrouwen over juni daalde harder dan verwacht. Dit was hele even slikken voor de AEX, om vervolgens weer te herstellen. Maar om 10.15 uur gleed de index alsnog weg.'s Middags kwam er een beter dan verwacht consumentenvertrouwen van de VS over juni naar buiten, terwijl ook de verkopen van nieuwbouwwoningen de prognoses overtroffen. Die twee cijfers zorgden voor een opleving van de AEX, waarmee de gedachte dat goed nieuws slecht nieuws, want een toegenomen kans op een renteverhoging, impliceert, gelogenstraft werd.Woensdag komt alleen Italie naar de obligatiemarkt met een veiling waar het land in totaal EUR2,5 miljard tot EUR3,5 miljard mee wil ophalen met twee looptijden, e e n tot april 2016 en e e n tot september 2024.Barnes & Noble komt woensdag met cijfers over het vierde kwartaal.Macrodata komen woensdag uit Duitsland, Nederland en de VS. Duitsland publiceert om 08.00 uur over juli het consumentenvertrouwen. Nederland overlegt de tweede raming van de economische groei over het eerste kwartaal. Dat is om 09.30 uur.Dan de VS: wekelijkse hypotheekaanvragen, de derde raming voor de economische groei over het eerste kwartaal, orders voor duurzame goederen en het olierapport.De hypotheekaanvragen lieten over de week die eindigde op 13 juni een daling met 9,2% zien. De cijfers van woensdag gaan over de week die eindigt op 20 juni.De economische krimp van de VS komt in de derde raming op 2% tegen een eerdere raming van -1% en dat cijfer was al duidelijk minder goed dan verwacht.Orders voor duurzame goederen blijven over mei naar verwachting vlak tegen een stijging met 0,8% over april.De staatsobligaties sloten dinsdag hoger.De euro kost rond 17.35 uur $1,3584 tegen $1,3599 dinsdag rond 08.25 uur.Door Andre Sterk; Dow Jones Nieuwsdienst; andre.sterk@wsj.com ; +31-20-571 5201