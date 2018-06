SBM Offshore « Terug naar discussie overzicht

Wetenschappers in de USA hebben in het voorjaar een nieuwe manier ontdekt om van gas bruikbare brandstoffen te maken. Schoner, makkelijker en goedkoper. Met deze ontdekking zouden olieprodukten in de toekomst vervangen kunnen worden."Almost anything - fuel or chemical - that can be made from petroleum also can be made from natural gas".Nagenoeg alles, brandstof of chemisch, wat gemaakt kan worden uit petroleum, kan ook worden onttrokken uit gas ... de enige reden dat we nog niet zover zijn, waren de hoge kosten. Daar lijkt men afgelopen voorjaar een oplossing voor te hebben gevonden.bron : www.reuters.com/article/2014/03/13/sc... Deze ontwikkeling kan de oliemarkt gaan beinvloeden. Wellicht betekent dit in de toekomst ook minder FPSO's voor oliewinning en meer FPSO's voor gaswinning.Combineer deze ontwikkeling met de sterk opkomende markt voor LNG en je ziet de swot analyse langzaam draaien.Greetzzz