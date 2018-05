De opvolger van de elektrische auto? Toyota komt al volgend jaar met waterstofauto DINSDAG 7 JANUARI 2014, 21:53 uur | 125 keer gelezen LAS VEGAS (AFN) - Toyota introduceert al in 2015 een auto die waterstof als energiebron gebruikt en alleen waterdamp uitstoot. Dat maakte het concern tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas bekend. Eerder had Toyota gezegd dat de waterstofauto pas in 2016 op de markt komt. De waterstof dient als lading van een batterij waarop de auto gaat rijden. Toyota belooft een wagen met een actieradius van zo'n 450 kilometer te bouwen. De waterstoftank moet in 3 tot 5 minuten kunnen worden geladen. Volgens analisten zal het opladen van de tank het grootste probleem vormen, omdat weinig landen al een netwerk van waterstoflaadstations bezitten. Californië is de eerste staat die heeft beloofd te investeren in een dergelijke netwerkt. De waterstof-Toyota wordt daar dan ook als eerste op de markt gebracht.

De opvolger van de elektrische auto? Toyota komt al volgend jaar met waterstofauto DINSDAG 7 JANUARI 2014, 21:53 uur | 125 keer gelezen LAS VEGAS (AFN) - Toyota introduceert al in 2015 een auto die waterstof als energiebron gebruikt en alleen waterdamp uitstoot. Dat maakte het concern tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas bekend. Eerder had Toyota gezegd dat de waterstofauto pas in 2016 op de markt komt. De waterstof dient als lading van een batterij waarop de auto gaat rijden. Toyota belooft een wagen met een actieradius van zo'n 450 kilometer te bouwen. De waterstoftank moet in 3 tot 5 minuten kunnen worden geladen. Volgens analisten zal het opladen van de tank het grootste probleem vormen, omdat weinig landen al een netwerk van waterstoflaadstations bezitten. Californië is de eerste staat die heeft beloofd te investeren in een dergelijke netwerkt. De waterstof-Toyota wordt daar dan ook als eerste op de markt gebracht.