Al die hightechperikelen tonen hoe achter de handelsoorlog een veel dieper gaande confrontatie schuilgaat, een fundamenteel conflict over technologische dominantie. Zagen de VS China jarenlang als een handelspartner, weerbarstig maar per saldo voordelig, nu zien ze het land steeds meer als een rivaal in de wedloop naar innovatie. Het werkelijke conflict draait niet om handelstekorten maar om patenten, broncodes en computerchips, en om de vraag wie de technologie van de toekomst controleert.Die ‘technologische Koude Oorlog’, zoals het oplopende conflict tussen de VS en China al wordt genoemd, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van de wereld. In tegenstelling tot de vorige Koude Oorlog, tussen de VS en de Sovjet-Unie, zijn de grenzen nu niet netjes afgebakend. De Chinese en Amerikaanse economie en hightechindustrie zijn zo met elkaar verweven dat een ontkoppeling, waar de ‘haviken’ in de Amerikaanse regering op aansturen, enorme schade kan aanrichten. Voor China, maar evengoed voor de VS en voor de wereldeconomie.Nog maar een paar jaar terug leek het ondenkbaar dat de VS zich ooit zorgen zouden maken over de technologische opmars van China. De Chinezen, was het idee, waren goed in kopiëren en eventueel wat bijschaven. Maar zelf iets uitvinden, daarvoor ontbrak het hun aan creativiteit. Ze hadden wel een groot deel van de maakindustrie ingepikt, het zwaartepunt van de research & development zou altijd in het Westen liggen. De taakverdeling lag vast: in Shenzhen het handwerk, in Silicon Valley het brein.Het kantelpunt kwam rond 2016, toen steeds meer berichten verschenen over Chinese innovaties. Beijing lanceerde zijn eigen satellieten, bouwde zijn eigen quantumcomputer, stuurde zijn eigen raket naar de maan. In ranglijstjes rukte China op naar de eerste plek qua aantal wetenschappelijke publicaties en de tweede qua aantal patenten. De kwaliteit van die publicaties en patenten was niet altijd even hoogstaand, maar de perceptie was geboren: China was de VS aan het inhalen als technologische supermacht.De Chinezen droegen zelf ook een steentje bij aan die perceptie. In een poging om de economie op een hoger niveau te tillen lanceerde de Chinese overheid in 2015 het ambitieuze plan ‘Made in China 2025’. Bedoeling was dat Chinese bedrijven tegen 2025 in tien techdomeinen de binnenlandse markt zouden domineren: van artificiële intelligentie tot ruimtevaart, van elektrische auto’s tot biotechnologie. Daarvoor zouden ze miljarden euro’s aan subsidies krijgen....‘Halfgeleiders zijn het kroonjuweel van de hightechindustrie’, zegt Xu Jiang, de professor uit Hongkong. ‘Om die te ontwikkelen, moet je goed zijn in wiskunde, computerwetenschappen, fysica en duizend subcategorieën. China is heel onevenwichtig: op sommige terreinen zijn we heel goed, op andere staan we nergens. Op die manier kun je geen halfgeleiders maken en daarom hebben we nog een lange weg te gaan voor we echt op gelijke voet staan met de VS.’Niet het China van vandaag baart de VS echter zorgen, maar het China van de toekomst. Waar China van droomt is met artificiële intelligentie en 5G een volledig gedigitaliseerde industrie uit te bouwen waarin zelflerende computers autonoom bestellingen plaatsen, produceren en distribueren. ‘Dat is een echte game changer’, zegt Li Yanfei. ‘Dat kan de hele wereldhandel en mondiale waardeketen op z'n kop zetten.’...De ultieme paradox is dat de VS het China flink lastig kunnen maken door het de toegang tot Amerikaanse hightech te ontzeggen, maar dat ze de Chinezen daarmee ook motiveren om een extra tandje bij te zetten. Het ‘Made in China 2025’-programma mag uit de retoriek zijn verdwenen, achter de schermen rolt het geld sneller dan voorheen. Een subsidiefonds van 47 miljard euro voor de ontwikkeling van halfgeleiders werd vorig jaar verdubbeld. ‘Op korte termijn is dit een klap voor China, maar op lange termijn heeft het misschien een positief effect’, zegt professor Xu, die zijn samenwerkingsproject zag stranden. ‘De spanningen rond Huawei hebben een alarmbel doen afgaan, bij de overheid en bij het grote publiek. Iedereen praat nu over halfgeleiders, zelfs leken, en studenten melden zich massaal aan voor onderzoek. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het kan niet anders of dit zal een spectaculaire verandering teweegbrengen.’Ook Edward Tse, CEO van consultancybedrijf Gao Feng in Hongkong, denkt dat China er uiteindelijk sterker zal uitkomen. ‘Ik denk dat de Amerikaanse ingrepen de technologische ontwikkeling van China zullen vertragen. Maar na verloop van tijd zullen we misschien terugkijken en zeggen: dit was het moment waarop China zijn versnelling inzette, waarop het originele innovaties begon te doen. En ik kan je zeggen: als dat gebeurt heeft China alle kaarten in handen.’