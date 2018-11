Waarom steun aan de Grieken juist een crisis zal veroorzaken.



Op dit moment staat de financiële wereld in het teken van Griekenland. In het Europese politieke landschap is het op dit moment het belangrijkste onderwerp. Ook de Nederlandse politiek staat voor een belangrijke beslissing. Ik doel niet op de belangrijke beslissingen over waarop we 8 mld moeten bezuinigen, bezuinigingen die iedereen en dus ook de zwakkeren in onze samenleving flink zullen raken, het geld is immers gewoon op. Het gaat om de beslissing om steun aan Griekenland te verlenen.



Politici hebben verschillende argumenten om steun aan Griekenland te verlenen. Al deze argumenten worden samengevat in het woord crisis. Politici willen door Griekenland te steunen een crisis voorkomen. Ze zeggen op te komen voor de Nederlandse belangen. Ze willen een faillissement voorkomen, ze willen de Nederlandse financiële sector beschermen, een nieuwe recessie voorkomen en daarmee moet de Nederlandse burger dan beter af zijn. Het zou meer kosten om Griekenland niet te helpen dan Griekenland wel te helpen. Ik zal hier betogen en onderbouwen dat het juist andersom is. Steun aan Griekenland gaat ons veel geld kosten, geld dat we niet hebben, geld dat we hard nodig hebben voor onze gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid etc. Sterker nog, ik zal uitleggen dat juist onze steun aan Griekenland een crisis zal veroorzaken!



Een faillissement moet voorkomen worden door onze steun. Het moet de Grieken meer tijd geven om orde op zaken te stellen, om ze zo de mogelijkheid te geven om alles terug te betalen. Steun aan Griekenland is echter slechts uitstel en geen afstel. Wat ik hier uitleg is geen nieuwe informatie. Financieel analisten zijn het er allemaal over eens dat Griekenland niet te redden is. De financiële markten zijn het erover eens dat Griekenland niet te redden is. Op dit moment worden Griekse 10 jarige staatsobligaties verhandeld tegen 50% van hun originele waarde. Een faillissement is dus al voor 100% ingeprijst (een faillissement van een land houdt normaal gesproken in dat ze slechts een deel terug betalen, vaak lossen ze dan slechts tussen de 40%-60% van de waarde van hun schulden af).



De Grieken hebben al flink bezuinigd en hebben het begrotingstekort van 15% teruggebracht naar 9.5% dit jaar en dat moet naar 7,5% in 2012 om in 2014 onder de 3% te eindigen. Als het begrotingstekort gedaald is tot onder de 3% voldoet het tekort weer aan de eisen van het stabiliteitspact en moet Griekenland kennelijk weer zelf kunnen lenen op de markten tegen betaalbare rentes. In het Europese stabiliteitspact is opgenomen dat landen een staatsschuld mogen hebben van niet meer dan 60% van het BBP en een begrotingstekort van niet meer dan 3%. De redenatie hierachter is dat met een gemiddelde verwachte economische groei van 3% de staatsschuld dan stabiel blijft en niet groter wordt.

Er zijn echter twee redenen waarom dit geen realistisch scenario is en waarom financieel analisten en de financiële markten hier niet in geloven. De eerste reden is dat Griekenland ook in 2014 niet tegen betaalbare rentes zal kunnen lenen. De totale schuld zal dan inmiddels zijn opgelopen tot 160% van het BBP. De markten geloven niet dat zo'n situatie houdbaar is en zullen een flinke rente-opslag vragen, iets wat de Grieken met hun gigantische schuld eenvoudig niet kunnen betalen. Onder normale omstandigheden zullen de rentelasten dan al 7% van de overheidsuitgaven bevatten. Ze hebben dus een flink overschot nodig ipv een tekort onder de 3%. Dit betekent dat de Grieken dus moeten blijven lenen vanuit het steunfonds. Het is niet voor niks dat deze op dit moment al 750 mld groot is en in de huidige situatie zal blijven groeien. Dit betekent dat op termijn de Europese belastingbetaler de complete Griekse staatsschuld van 360 mld in handen krijgt ! (gevolgd door die van Ierland en Portugal).



Geen groei



De tweede reden dat dit een onmogelijk scenario is, is dat in 2014 een verwachte jaarlijkse economische groei van 3% nodig is, alleen al om de situatie te stabiliseren (de schulden worden dan nog niet minder). Dit zal absoluut niet haalbaar zijn. Hiervoor zijn structurele hervormingen nodig die de Griekse cultuur diep zullen raken. Gezien het huidige straatbeeld in Athene zal dit een utopie zijn. Zelf bij de absurde aanname dat de Grieken willen veranderen is het nog maar de vraag of ze het gaan redden.



Ik wil voor verdere onderbouwing een klein uitstapje maken naar Japan. Zoals veel mensen weten klapte daar eind jaren '80 de vastgoedbubble. De Japanse overheid zette een gigantisch steunfonds op om alle financiële instellingen en grote bedrijven te redden van faillissement. De Japanse centrale bank verlaagde de rente naar praktisch 0% (zoals de Amerikaanse en Europese Centrale banken nu ook hebben gedaan). Het gevolg was wat men noemt “the lost decade”. Japan stond 10 jaar stil en staat nu 20 jaar later nog steeds stil. De rente staat nog steeds praktisch op 0% en de aandelenmarkten staan zelfs nu 20 jaar later nog steeds op een verlies van zo'n 40%. Ook hier was men bang voor wat faillissementen teweeg kon brengen. De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot 200% van het BBP en de enige reden dat dit nog houdbaar is het feit dat ze een eigen munt hebben en de eigen bevolking deze schuld financiert door flink te sparen (o.a. via de pensioenfondsen).



Doordat de Grieken alleen bezuinigen en niet echt hervormen zal door de grote staatsschuld ook voor Griekenland een “lost decade” het meest waarschijnlijke scenario zijn. Onderzoek toont aan dat landen met hoge schulden zeer lange perioden van zeer lage groei laten zien. Daarnaast zal de Griekse bevolking de eigen overheid niet financieren. Sterker nog, op dit moment sluizen de Grieken op grote schaal hun geld uit het land weg en verergeren zo het probleem en leggen de lasten meer en meer op de Europese belastingbetaler. Ook hebben ze geen eigen munt die ze kunnen verzwakken om concurerender te worden op de wereldmarkt.

Samen met alle financiële analisten en de financiële markten kan ik maar tot één conclusie komen: Griekenland steunen zal alleen maar zorgen voor uitstel van een faillissement !