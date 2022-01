Is bitcoin versus goud zoiets als Cathie Wood versus Warren Buffett?

In de IEX-Vooruitblik dit weekend van Arend Jan Kamp (alleen voor Premiumleden) stond onderstaande grafiek met de prestaties van de ARK Invest ETF versus Berkshire Hathaway – oftewel Cathie Wood versus Warren Buffett (bron: FT). De grafiek laat mooi de dramatische shift de laatste twee jaar van value naar growth en weer terug zien:

Goud van oud

Met mijn vergelijking tussen bitcoin en de ARK Invest ETF van vorige week vers in het geheugen vroeg ik me af er bij bitcoin iets soortgelijks aan de hand zou zijn. Als de Warren Buffett voor bitcoin heb ik goud gekozen, ook old school. Dat ziet er dan zo uit sinds begin 2020 (bitcoin = blauw, goud = oranje):

Duidelijk een ander verhaal dus voorlopig dan Buffett vs Wood! (In deze tijdsperiode in ieder geval).

Helaas is waarschijnlijk het merendeel van de huidige bitcoinhouders op hogere niveau’s dan de koers van begin 2020 ingestapt, dus die staan inmiddels op verlies, net als veel beleggers in de ARK Invest ETF. Aan het eind van het artikel van vorige week stond een kleine enquête; op de vraag of de bitcoinpositie nu op winst of verlies stond gaf 57% verlies aan, en gezien de koersontwikkeling sindsdien zal dat nu niet veel beter zijn.



In de slotcall van vanavond meer over Bitcoin; tot slot nog even iets over goud. Voordat u op basis van dat (in vergelijking met bitcoin) vlakke lijntje in de grafiek goud wegcijfert: als de huidige volatiliteit niet snel wegebt, kan dat heel vlakke, redelijk stabiele lijntje van goud juist nog wel eens als (relatief) aantrekkelijk worden gezien in 2022...