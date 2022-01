Staat het merendeel van de bitcoinbezitters nu op verlies?

Bij de Ark Invest ETF staan beleggers die later zijn ingestapt op verlies, maar eerdere instappers niet - hoe zit dat bij bitcoin?

Op Bloomberg stond onlangs onderstaande verhelderende grafiek van de koers van de Ark Invest ETF (even geduld graag, ik kom zo op bitcoin). Fondsmanager Cathie Wood richt zich met deze ETF op ‘disruptieve technologieën’, met bedrijven als bijvoorbeeld Roku, Teladoc Health en Tesla. Het merendeel (behalve Tesla) verlieslatende, high beta tech-aandelen.

Het lek is nog niet boven bij Ark

Na een fenomenaal 2020 ging Ark de laatste maanden hard onderuit, en 2022 begint ook weinig hoopgevend.

De grafiek laat ook een fenomeen zien dat vaker voorkomt bij (voormalige) succesfondsen: de hoge rendementen in de beginjaren trekken beleggers aan die op hogere niveaus instappen. Deze groep is vaak groter dan de eerdere investeerders, waardoor bij een terugval hun gemiddelde aankoopkoers boven de koers van het moment ligt.

De (kleinere) groep beleggers van het eerste uur heeft echter nog steeds een zeer positief rendement.

En hoe zit dat bij bitcoin?

Wat mij brengt op bitcoin. Bitcoin wordt steeds vaker met een ‘high beta’ stock vergeleken en in een enkel artikel zelfs specifiek met de Ark ETF.

Zoals bekend heeft bitcoin een krankzinnig rendement opgeleverd voor kopers van het eerste uur- veel meer nog dan bij de Ark ETF - en de cryptomunt deed het per saldo ook in 2021 uitstekend. Maar sinds het bereiken van een all-time high van rond de $68.000 in november 2021 is bitcoin met bijna 40% gedaald naar $42.000.

Hoe zit het dan nu met de beleggers die vorig jaar voor het eerst zijn ingestapt in bitcoin? Is het mogelijk dat we bij bitcoin op dit moment een vergelijkbare situatie zien als bij Ark, namelijk dat vooral de vroeg ingestapte beleggers op winst staan, maar de latere (grotere) groep op verlies?

Even wat data minen

De totale waarde van bitcoin en andere crypto’s wordt ook market cap genoemd. Eind 2020 was die $540 miljard voor bitcoin en $670 miljard voor de gehele cryptomarkt; eind 2021 was dat gestegen naar $880 miljard voor bitcoin en bijna $2 biljoen voor alle crypto's samen. De market cap van bitcoin is dus in 2021 met $340 miljard gestegen.

Een recent onderzoek liet zien dat 55% van de huidige bitcoinbezitters in de Verenigde Staten in de afgelopen 12 maanden is ingestapt. De gemiddelde koers van bitcoin was in 2021 $47,500.

Als de gemiddelde koers over 2021 een indicatie is van de gemiddelde aankoopkoers, is het dus net als bij Ark goed mogelijk dat de nieuwe bitcoinbezitters nu op verlies staan. En als deze groep inderdaad 55% van het totaal uitmaakt, is het goed mogelijk dat het merendeel van de bitcoinspeculanten nu op verlies staat.

Deze conclusie moet door het gebrek aan verifieerbare bronnen met een behoorlijke korrel zout worden genomen, maar het is mijns inziens niet onwaarschijnlijk.

Er is een verschil

Een belangrijk verschil met de situatie bij de Ark ETF is dat bij bitcoin het grootste gedeelte van de market cap nog in handen is van mensen die voor 2021 zijn ingestapt (het aantal bitcoinbezitters van voor 2021 is kleiner dan de nieuwe groep, maar heeft een groter deel van het totaal).

Ook al lijdt het merendeel van de bitcoin-speculanten dus momenteel waarschijnlijk verlies, de gemiddelde bezitter staat nog op (veel) winst.

Voor de duidelijkheid: deze vergelijking zegt niets over de kans dat bitcoin op langere termijn weer naar een nieuwe all-time high stijgt - iets dat in het verleden ook vaak gebeurde na enorme dalingen - noch over de kans dat bitcoin verder daalt. En het mag dan qua koersbewegingen op high beta-aandelen lijken, fundamenteel is het natuurlijk een heel ander verhaal.

In- of uitstapmoment?

Aan de vraag of deze dalingen nu een mooi in- of uitstapmoment betekenen voor bitcoin of (de aandelen uit) de Ark ETF wil ik me niet wagen, maar als de nieuwe groep bitcoinbezitters qua gedrag lijkt op de Ark ETF-belegger dan kan er als de koers niet snel herstelt nog wel wat verkoopdruk aankomen in bitcoin.

Maar als de cryptovaluta zich inderdaad als een high beta-techaandeel gedraagt, kan de koers ook zomaar weer opveren. Bijvoorbeeld als de renteverwachtingen weer veranderen (lager = positief)!

Tot slot hieronder nog een vraag aan de bitcoin-eigenaren onder u, en verder zijn positieve, kritische, onderbouwde reacties natuurlijk altijd welkom!