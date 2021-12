Crypto.com bevestigt uitbraak

Bericht delen via:

Vandaag alleen even een korte update van het technische plaatje van Crypto.com. In mijn column van begin december gaf ik aan dat de koers een opwaartse versnelling had ingezet, maar wel eerst nog wat zou kunnen corrigeren. Deze correctie heeft plaatsgevonden en lijkt inmiddels te zijn afgerond.

Crypto.com is een crypto-exchange die onder andere ook een debetcard aanbiedt waarmee transacties kunnen worden verricht in verschillende cryptovaluta.

Trendkanaal

De koers van CRO, de token van Crypto.com, heeft het afgelopen jaar een mooie stijging laten zien. Het gematigde opwaartse trendkanaal is hierdoor aan de bovenkant verlaten, waarmee een steilere stijgende trend is ingezet.

Na de sterke opleving van november moest CRO de afgelopen weken wat terrein prijsgeven. Zoals ik in de vorige analyse aangaf, was de bovenkant van het oude trendkanaal het richtpunt voor deze correctie. Dit niveau is nu bereikt.

Omhoog

Op de daggrafiek is goed te zien dat de koers mooi is opgevangen door de oude oplopende toppenlijn, die nu dus dienst doet als steun. De correctieve fase van de afgelopen weken is verlaten en de koers draait weer omhoog.

Het eerste richtpunt is nu de top van eind november rond $1,20. Pas hierboven krijgt de stijgende fase een nieuwe impuls en kunnen hogere koersniveaus worden opgezocht. Eerste steun/stoploss wacht rond $0,48 en wordt gevormd door de nieuwe koersbodem en de bovenkant van het oude trendkanaal.