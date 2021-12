Crypto.com is uitgebroken

Steeds meer mensen bezitten crypto's en bewaren die op een exchange of in een digitale of fysieke wallet. Het probleem hierbij is dat als dit tegoed moet worden aangesproken, het vrij omslachtig is om het geld vrij te krijgen. Het bedrijf Cryto.com heeft hier iets op gevonden door een debetcard aan te bieden in samenwerking met Visa, waarmee je crypto kan uitgeven.

Staken

Om in aanmerking te komen voor de card dien je wel een flinke hoeveelheid van de eigen token van Crypto.com (CRO) te staken op het platform. Staken is het aankopen van cryptomunten en deze gedurende een bepaalde periode in een cryptocurrency-wallet bewaren om zo het netwerk te ondersteunen. Als beloning ontvang je daar rente voor.

Crypto.com, dat ooit Monaco heette, biedt naast de debitcard ook een platform om crypto's te verhandelen. Het bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook de vraag naar hun token CRO is enorm toegenomen. Zoveel zelfs dat de munt inmiddels op plek 14 van grootste cryptovaluta staat.

CRO

De koers van CRO bewoog de afgelopen jaren in een gematigd stijgend trendkanaal. Er was sprake van hogere toppen en bodems, maar die liepen telkens ver in elkaar over. Dit signaleerde slechts beperkte vraag naar de token.

Recent is de koers echter opwaarts uit het trendkanaal gebroken, waarmee een versnelling van de trend is ingezet. De doorbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere koersstijging richting fors hogere niveaus. Het eerste berekende koersdoel ligt rond $1,50.

Pullback

CRO heeft de afgelopen maanden een zeer sterke opleving laten zien. Vanaf het midden van het oplopende trendkanaal rond $0,20 is de koers in een rechte lijn opgelopen tot boven $1,00. De laatste dagen heeft CRO even gas teruggenomen, waardoor de koers lijkt terug te keren naar de bovenkant van het voormalige trendkanaal.

Wanneer de koers hierboven wordt opgevangen en een nieuwe hogere koersbodem weet te vormen, zal er sprake zijn van een succesvolle pullback en kan de sterk stijgende fase worden vervolgd. Het eerstvolgende koersdoel van $1,50 kan dan snel worden opgezocht. Om dit positieve scenario intact te laten, dient de koers niet in het oude trendkanaal terug te zakken. De eerste steun ligt nu dus rond $0,50.