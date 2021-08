Bitcoin op weg naar nieuwe hoogtepunten

Het sentiment rond cryptovaluta is de afgelopen weken weer flink verbeterd.

Aan het begin van de zomer domineerden de negatieve berichten over aanscherping van de regelgeving in China en de VS het nieuws. Momenteel is de berichtgeving een stuk positiever en gaat het vooral over welke bedrijven bitcoin en andere crypto's gaan omarmen.

Nieuwe hoogtepunten

Het verbeterde sentiment is goed terug te zien in de koersen op de cryptomarkt. De meeste digitale valuta's zijn de afgelopen weken sterk opgelopen en enkele hebben zelfs al een nieuw all-time high op het bord weten te zetten.

Uit de top 10 van grootste crypto's noteren bijvoorbeeld Cardano en Solana momenteel op een nieuw hoogtepunt.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van bitcoin en XRP. Ripple is nog altijd verwikkeld in een rechtszaak met de Amerikaanse toezichthouder SEC, maar speculanten lijken al vooruit te lopen op een goede afloop. De token van het Ripple-netwerk, XRP, is de afgelopen weken namelijk sterk opgeveerd.

Verderop meer over XRP, maar eerst bitcoin.

Bitcoin

De koers van bitcoin beweegt op langere termijn binnen een ruime bandbreedte tussen $29.000 aan de onderzijde en $64.000 aan de bovenkant. Na de test van de steun in juni en juli is de koers sterk opgeveerd. Enkele tussenliggende weerstanden zijn doorbroken waarmee de opmars kan worden vervolgd richting de weerstand op $64.000.

Bitcoin vormt weer hogere toppen en bodems, wat duidt op toenemende vraag. De laatste bodem ligt nu rond $44.000. Zolang de koers hierboven beweegt, blijft het positieve plaatje intact.

Stijgende trend

Als ik wat verder inzoom, dan wordt de stijgende trend van de afgelopen weken nog beter zichtbaar. De koers beweegt sinds medio juli binnen een opgaand trendkanaal.

De bodems worden telkens boven de voorliggende koerstoppen gevormd, wat duidt op koopkrachtige vraag. Zolang de stijgende fase intact is, mag een voortzetting hiervan, richting koersdoel $64.000, worden verwacht.

Hogere bodem voor XRP

XRP heeft na de sterke stijging van dit voorjaar een flinke correctie laten zien. De koers is hierbij teruggezakt tot aan de oude toppen van de afgelopen jaren rond $0,60. Vanaf dit niveau wist de koers echter het herstel in te zetten en de correctieve fase af te breken.

De huidige opleving lijkt het begin van de vorming van een hogere koersbodem die zal worden bevestigd na een doorbraak boven de top van april dit jaar. Er begint zich een stijgende trend te ontwikkelen nu het patroon van hogere toppen en bodems meer vorm krijgt.

Na een doorbraak boven de laatste top rond $2,00 zal het all-time high uit 2018 rond $3,55 het nieuwe koersdoel vormen.