TA: Ethereum op belangrijke steun

Cryptomunt Ethereum is op een belangrijk steunpunt aangekomen. Waar gaat de koers heen?

Wat is Ethereum?

Ethereum is waarschijnlijk de meest bekende cryptomunt na bitcoin. Ethereum kan eigenlijk niet worden gezien als cryptogeld. Ethereum is een open softwareplatform op basis van blockchain-technologie waarmee ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties kunnen bouwen en implementeren. De ethereum blockchain richt zich op het uitvoeren van de programmeercode van elke gedecentraliseerde applicatie.

Ethereum wordt hoofdzakelijk gebruikt voor smart contracts. Dit omdat de ethereum blockchain zowel de transacties in de eigen cryptovaluta, die van honderden andere cryptovaluta/tokens en tegelijkertijd ook het verloop van andere data kan bijhouden.

Een smart contract wordt gebruikt om computercode te beschrijven die de uitwisseling van waarde kan faciliteren. Wanneer een smart contract draait op de blockchain wordt dit een op zichzelf opererend computerprogramma, dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Ethereum wordt op dit moment dan ook het meest gebruikt voor de lancering van nieuwe blockchain start-ups en ICO's voor het verwerven van financiering voor de ontwikkeling van nieuwe decentrale applicaties.

Technische analyse:

We bekijken de daggrafiek van Ethereum in dollars. We hebben vorig jaar een spectaculaire stijging gezien bij Ethereum.

Na de uitbraak boven de $400 uit het driehoekspatroon van afgelopen zomer zagen we een stijging van Ethereum tot aan $1.424 in januari. Rond dit niveau lag het koersdoel van het stijgende driehoekspatroon.



Oude weerstand wordt steun

De afgelopen weken zien we echter een dalende trend gevormd door lagere koerstoppen en bodems.

We zien dat Ethereum inmiddels is aangekomen bij een belangrijk steunpunt.

In de zone $390-400 liggen meerdere oude koerstoppen en bodems. Ethereum moet hierboven blijven om verdere verzwakking te voorkomen. Indien Ethereum hier weet te bodemen kunnen we nog spreken van een geldige pullback.

Een pullback is een koerspatroon in de technische analyse waarbij de koers terugvalt naar een oud weerstandsniveau. Dit niveau wordt dan een steunniveau. De verkopers van eerder, worden dan de toekomstige kopers. Een pullback gaat vaak vooraf aan een duurzame stijging en biedt de kans om (bij) te kopen.

Het beste is om een aantal dagen te wachten en te kijken of het steunniveau ook echt standhoudt en er sprake is van bodemvorming. Bij een doorbraak boven het laatste koerstopje van 21 maart rond $590 klaar de lucht verder op en komt er ruimte vrij voor een herstel richting $978 en de all time high rond $1.424.

Indicatoren

We zien twee indicatoren die signaleren dat we wellicht een bodem gaan vormen hier. Ten eerste is de RSI indicator onder de twintig gedoken. Een RSI van onder de twintig geeft een oversold conditie aan. Een zeer lage RSI wordt veelal gevormd bij (tijdelijke) bodems. De onderliggende waarde is dan even oververkocht.

Als tweede zien we het volume de laatste twee weken weer toenemen. Een toename van volume kan een belangrijke indicatie zijn van een bodem.

Dalende koersen schudden een groot aantal handelaren uit hun positie. Vandaar dat het volume op een top of bodem vaak hoger is. Het stijgende volume bij dalende koersen moet hier dus gezien worden als een positief signaal.

Alternatief scenario

Indien Ethereum niet weet te bodemen rond de $400 moeten we rekening houden met een diepere correctie. Bij een doorbraak onder de steun wordt $274 (bodem oktober 2017) het volgende neerwaartse koersdoel. Hieronder ligt nog steun rond $198.