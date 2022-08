Alphabet: Big Tech-topper

Technologiebedrijven zijn ontzettend belangrijk geworden in ons leven. Dat is ook terug te zien in de lijst met meest waardevolle bedrijven ter wereld. Daarin zien we allemaal bedrijven terug waarmee we vrijwel dagelijks direct of indirect in contact komen.

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij online broker LYNX.

Apple en Microsoft hebben de afgelopen jaren stuivertje gewisseld om de plek op de troon. In 2016 was Alphabet ook nog even het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld, maar de afgelopen jaren lijkt dit aandeel iets minder populair bij beleggers. Daar liggen naar mijn mening juist kansen.

Alphabet, de moedermaatschappij van Google is in mijn ogen namelijk het belangrijkste techbedrijf ter wereld. Met Google Search als de meest gebruikte zoekmachine ter wereld heeft het duidelijk een monopolie in de Westerse wereld. De advertenties via Google Ads vliegen bijna letterlijk over de toonbank. Met YouTube heeft het ook op het gebied van videocontent goud in handen en besturingssysteem Android heeft een meerderheid van het wereldwijde marktaandeel in smartphones. Daarnaast zijn er nog tal van andere producten, bijvoorbeeld de Google Workspace voor bedrijven, waaronder Gmail en Teams vallen. Denk tot slot nog even aan de dominante posities die de techgigant heeft met Google Maps en Google Translate, om er maar een paar te noemen.

Natuurlijk heeft Apple ook prachtige producten en services en heeft Microsoft een sterke marktpositie op het gebied van personal computing en de Cloud. Maar beleggen gaat ook over waarderingen, en Alphabet lijkt op dat vlak veel aantrekkelijker. U betaalt momenteel 28,5 keer de winst voor een aandeel Apple en voor Microsoft moet u rekenen op een trailing P/E ratio van 30,6. Het aandeel Alphabet koopt u daarentegen voor ‘slechts’ 23 keer de winst.

Alphabet heeft opvallend genoeg de afgelopen vijf jaar de hoogste winstgroei laten zien. De nettowinst vertoonde een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 31,3%. Bij Apple en Microsoft bleven die percentages steken op respectievelijk 11,1% en 15,5%. De waardering van Alphabet is eigenlijk nog aantrekkelijker dan op het eerste gezicht. Alphabet heeft van deze drie bedrijven namelijk by far de grootste kaspositie. Als we de indrukwekkende netto kaspositie van $125 miljard van de beurswaarde afhalen, dan blijft er een Enterprise Value (bedrijfswaarde) van $1465 miljard over. Met deze bedrijfswaarde komt de P/E ratio van Alphabet nog iets lager uit, op 21,5.

Ook interessant zijn de ontwikkelingen rondom autonome voertuigen, waarin Alphabet met Waymo grote stappen weet te zetten. Alphabet boekt naar verwachting dit jaar echter ruim $5 miljard verlies op de Other Bets-activiteiten. Dat betekent dat de winstgevendheid van de core-activiteiten eigenlijk nog hoger ligt. Daarmee rekening houdend zakt de P/E ratio tot ongeveer 20,3.

We willen graag een aantrekkelijke prijs betalen voor groeiaandelen. Daarvoor zetten we de winst per aandeel af tegen de verwachte groei van het bedrijf aan de hand van de trailing PEG-ratio. Wanneer de PEG-ratio van een bedrijf hoger is dan 1,0, wordt een aandeel beschouwd als overgewaardeerd, terwijl een aandeel met een ratio van minder dan 1,0 wordt beschouwd als ondergewaardeerd. Met een PEG ratio van 0,65 lijkt Alphabet een interessante langetermijninvestering.

Voor de volledigheid maken we nog een aantal kanttekeningen. Het lijkt namelijk niet heel aannemelijk dat Alphabet ook de komende jaren de winst met 31% kan laten groeien. In het laatste kwartaal liet het bedrijf met een stijging van 13% de traagste omzetgroei in twee jaar tijd zien. Maar positief is het feit dat analisten de markt voor internetadvertenties de komende vijf jaar gemiddeld met 17,2% zien groeien. Bovendien is de potentiële markt voor autonome voertuigen enorm, namelijk ongeveer $1500 miljard volgens analisten van Ark Invest. Inkomsten uit deze toekomstige verdienmodellen zijn nu nog niet goed in de verwachtingen van analisten of in de aandelenkoers verwerkt.

