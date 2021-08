Blijf volledig belegd: ondanks wat haperingen ligt de Nederlandse beurs er zeer sterk bij

Hoewel het af en toe wat hapert, ontwikkelt de Nederlandse beurs zich trendmatig bijzonder krachtig.

Afgelopen week gaf ik hier aan dat de beurs steeds meer op stoom komt. Maar eigenlijk is dit een understatement, want technisch bezien ligt de Nederlandse beurs er al geruime tijd zeer sterk bij. Op de TA-desk van IEX adviseren we lange termijn beleggers dan ook om volledig belegd te blijven.

Volledig belegd

De afgelopen weken hebben de Tostrams-analisten het laatste snippertje liquiditeit aangewend voor nieuwe Nederlandse posities. Daarmee is de Nederlandse defensieve lange termijn modelportefeuille volledig belegd (zie het overzicht hieronder).

Met een winst van 26,5% over de eerste zeven maanden van 2021 doet deze selectie het goed. Sinds de start van de portefeuille in 2006, bedraagt het rendement 174%. Dat is bijna drie keer zoveel als de AEX over deze periode. De uitleg van deze portefeuille staat helemaal onderaan deze blog.



Vandaag bekijk ik de Nederlandse defensieve TA-portefeuille en de AEX op zeer lange termijn.







Beleggingsbeleid volgens B.O.B.

Een belangrijk kenmerk van ons beleggingsbeleid is dat wij soms, indien daar technisch aanleiding voor is, helemaal uit de beurs stappen. In de afgelopen 15 jaar is dat twee keer gebeurd.

Over de gehele linie doen bijna alle fondsen in de TA Tostrams-portefeuille het beter dan de AEX. Zo verslaat ASML de beursindex met 260%, doet Besi het 200% beter en overtreft ASMI de AEX met 90%.

Maar ook de wat kleinere aandelen zoals Arcadis, IMCD en Aperam gaan met straatlengtes de AEX voorbij.

Ons koopbeleid is 100% TA-gebaseerd en heel simpel. Wij adviseren onze leden te kopen enkel indien een fonds aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

Het aandeel moet in een structurele uptrend bewegen, met steeds hogere koersbodems.

Deze voorwaarde beoordelen we mede aan de hand van het verloop van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn). Korte termijn trendjes negeren we dus.





Deze voorwaarde beoordelen we mede aan de hand van het verloop van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn). Korte termijn trendjes negeren we dus. Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen.

Hiervoor vergelijken we elke koopkandidaat met de AEX. Het aandeel moet consistent beter presteren dan de AEX. Deze voorwaarde beoordelen we aan de hand van het verloop van de B.O.B-lijn (blauwe glooiende lijn).



Dit is de Best of the Best-methode (B.O.B), die u feite met een Excell-sheetje heel eenvoudig zelf kunnen nabootsen. Maar wij nemen u al het werk uit handen, want Tostramsleden krijgen een mailtje zodra een nieuw aandeel in de portefeuille komt (of een bestaand aandeel wordt verkocht).

AEX meerjarig

Op de meerjarengrafiek ligt de AEX er uitermate sterk bij. Het eerstvolgende koersdoel van 800 punten bevindt zich grofweg rond lijn A-A.

Maar een krachtige technische verbetering is ook opgetreden bij de uitbraak boven weerstand B-B , die zich bevindt rond 660-670 punten.

Op basis hiervan is een koersdoel rond 900-950 punten te berekenen. Weliswaar niet voor dit jaar, wel mogelijk voor de komende twee tot drie jaar.

Koersdoel 800

De Nederlandse beurs is ons eerste koersdoel rond 760 punten gepasseerd. Dit bevestigt de stijgende trend.

De opwaartse tendens van de AEX index is nog steeds geldig. Behoudens tussentijdse dips zien we 800 punten als eerstvolgend koersdoel. Daarboven kan de AEX doorstomen naar 900-950 punten.

Toelichting op de Defensieve lange termijnportefeuille

In kas

Huidige waarde portefeuille: Hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille samen, berekend op basis van de huidige beurskoers. De "huidige waarde portefeuille" geeft een theoretische waarde aan, de aandelen zijn immers nog niet verkocht.

Huidige waarde portefeuille + kaspositie

Hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille, opgeteld bij de waarde van de kas.

Verhouding kas t.o.v. belegd vermogen

Hiermee wordt het percentage aangegeven van de kas gedeeld door de waarde van de portefeuille.

Totaal rendement portefeuille

Hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille, indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden.



De berekening is als volgt: de aanschafwaarde van alle aandelen in de portefeuille wordt vergeleken met de huidige waarde van de portefeuille. Is de huidige waarde hoger dan de aankoopwaarde, dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de aankoopwaarde, dan staat bij totaal rendement een negatief getal.

Rendement index sinds start portefeuille

Hiermee wordt het percentage (winst of verlies) bedoeld dat de betreffende beursindex is gestegen of gedaald sinds deze portefeuille is gestart.



Bij Nederlandse portefeuilles wordt de AEX-index als vergelijkingsmaatstaf gebruikt. Bij Belgische portefeuilles is dat de Bel20-index. Bij Europese portefeuilles kijken we naar de Eurostoxx 50-index. En voor Amerikaanse portefeuilles worden de S&P500-index of de Nasdaq-index gebruikt.

Totaalrendement op belegd vermogen sinds start portefeuille

Dit percentage (winst of verlies) geeft de de huidige beurswaarde (winst of verlies) weer van alle aandelen in de huidige portefeuille vermeerderd met het totale bedrag in de kas.



De som hiervan (dus beurswaarde portefeuille + kas) wordt vergeleken met aan met het aanvankelijke startbedrag van €200.000. Uiteraard kunt u ook van een andere startbedrag gebruik maken.

Totaalrendement op belegd vermogen ten opzichte van de betreffende beursindex sinds start

Hiermee wordt het totaalrendement op belegd vermogen sinds start portefeuille vergeleken met het rendement van de betreffende beursindex sinds de start van de portefeuille. Dit percentage (winst of verlies) geeft dus aan of het startbedrag van €200.000 meer of minder heeft gepresteerd vergeleken met de betreffende beursindex.

Stel dat het totaalrendement op belegd vermogen 34% bedraagt, terwijl beursindex sinds de start van de portefeuille een winst heeft geboekt van 30,84%. In dit geval heeft de portefeuille dus 3,16% beter gepresteerd dan de betreffende beursindex. In portefeuilletaal noemen we dit een outperformance van 316 basispunten.

Huidig rendement sinds 01-Jan

Hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille sinds 1 januari van dit kalenderjaar, indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden.

De berekening is als volgt: de waarde van alle aandelen in de portefeuille van 1 januari van dit jaar wordt vergeleken met de huidige beurswaarde van de portefeuille. Is de huidige waarde hoger dan de waarde op 1 januari dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de waarde op 1 januari dan staat bij totaal rendement een negatief getal. Dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet.

Rendement betreffende beursindex sinds 01-Jan

Hiermee wordt de het rendement (winst of verlies) bedoeld van de betreffende beursindex sinds 1 januari van dit kalenderjaar.

Is de huidige waarde van de betreffende beursindex hoger dan de stand op 1 januari, dan staat bij totaal rendement een positief percentage. Is het huidige niveau van de betreffende beursindex lager dan de stand op 1 januari, dan staat hier een negatief percentage. Dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet.

Totaalrendement sinds 01-Jan

Hiermee wordt het totaalrendement op belegd vermogen berekend sinds de eerste dag van dit kalenderjaar. Dit percentage (winst of verlies) geeft dus aan hoe het startbedrag dit kalanderjaar meer of minder heeft gepresteerd.

Is de huidige waarde van het belegd vermogen hoger dan de waarde op 1 januari, dan staat hier een positief getal (percentage). Zou de huidige waarde van het belegd vermogen lager staan dan de waarde op 1 januari, dan wordt dit weergegeven door een negatief getal (percentage). Dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet.

Mutatiedatum

De datum van de laatste wijziging van het lange termijn advies. Deze datum geeft ook aan wanneer het aandeel in de portefeuille is opgenomen.

Sector

Hiermee wordt de sector bedoeld waartoe het fonds behoort. ABN Amro behoort tot de sector bankaandelen, BP Amoco behoort tot de sector energie etcetera.

Aantal

Hiermee wordt het ideaal 'aantal' aandelen weergegeven dat in portefeuille wordt opgenomen. Dit aantal is proportioneel bedoeld, ten opzichte van het startvermogen van €200.000. Het streven is gemiddeld 10% van het beschikbaar vermogen in één aandeel te beleggen.

Aandeel in de port.:

Hiermee wordt de verhouding weergegeven tussen de huidige waarde van één betreffende positie ten opzichte van de totale actuele waarde van de portefeuille. Hiermee wordt tijdig gesignaleerd indien door de beursontwikkeling de waarde van één aandeel in de portefeuille te groot wordt ten opzichte van de rest van de portefeuille.

Stel er zijn 100 aandelen XYZ gekocht voor een totaal geïnvesteerd bedrag van €10.000, hetgeen overeenkomt met 10% van het startvermogen. Indien de beurswaarde van de aandelen XYZ met 100% zou stijgen, dan heeft deze positie op gegeven moment een beurswaarde van €20.000. Indien de rest van de portefeuille gelijk zou zijn gebleven, dan bedraagt de positie van XYZ nu 20% van de totale portefeuille.

Aanschafkoers:

Dit is de koers waarop het aandeel in portefeuille is opgenomen.

Aanschafwaarde positie

Dit is het bedrag waarop de gehele positie van het betreffende aandeel in portefeuille is opgenomen. Dit bedrag is als volgt samengesteld: beurskoers op het moment van aankoop wordt vermenigvuldigd met het aantal gekochte aandelen.

Stand betreffende beursindex bij aankoop

Dit is de stand van de betreffende beursindex op het moment dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.

Huidige waardepositie

Hier wordt de huidige beurswaarde van de betreffende positie weergegeven.

Rend. abs.

Hier staat het absolute rendement van één positie. Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer, tussen de aanschafwaarde van een positie en de huidige beurswaarde van deze positie.

Rend. t.o.v. betreffende beursindex

Hier wordt het absolute rendement van één positie vergeleken met het rendement van de betreffende beursindex gedurende dezelfde periode. Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer, tussen het absolute rendement van één positie ten opzichte van het absolute rendement van de betreffende beursindex gedurende de periode dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.