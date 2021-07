Nog geen goud, wel records. Nieuwe opwaartse runs liggen voor de deur

Zelfs China perikelen zal in eerste instantie de Gratis Geld Kracht van de Western Debt World als buying moment zien. Als China niest, is de wereld zeker verkouden. Maar zakdoeken en vaccinaties genoeg. Lekker hoor, we zijn grotendeels gevaccineerd en de Nederlanders zijn lekker bezig in het buitenland vooral alcohol en drugs gerelateerd. Daar gaat de goede naam en faam van die altijd beter wetende Oranje inwoners en inwoonsters.



Zuid Korea ze schommelen. Wel niet wel niet in de berenboot. Nu wel. Taiwan deed eindelijk een stapje terug. Maar niet voldoende. Australie en India werden niet geraakt. Maar de beren konden ze wel in minimaal groen houden. Misschien kunnen de beren daar later in de week acties ondernemen in Australie en India.



De Zwitserse future ligt wat in het rood. Maar dat is ook niet voldoende. Daar moet veel meer vanaf. Niettemin hebben de Aziatische beren goed hun best gedaan. Stieren zijn wat teruggedrongen of hebben minimaal terrein gewonnen. Applaus voor de Aziatische beren. Maar geen Hands Up.



Europese en Amerikaanse futures ff laten bijkomen van de Aziatische schok(ken). En we kunnen weer verder met feesten. AEX future is een puntje bijgekomen. ASML zal de AEXSML kar omhoog gaan duwen, geholpen door de Amerikaanse futures die naar groen zullen gaan. VIXie lijkt nog een keer te gaan dalen deze week.



Philips in de rebound, let u op, rebound in de downtrend. Het kan nog wat hoger in de rebound van Philips, daarna gaat de berenboot weer toeslaan.



Let ook op de middel lange termijn parameter. Sommige indices neigen daar naar de eindelijk Grote Correctie. Maar het zijn nog niet de Western Debt World countries. Maar die zullen vanzelf meegaan.



Vandaag een TOPPER week, met cijfers, met FED, met inflatie cijfers, met China en co met alles. Kortom een mooie termijn beurs top kan gezet worden (eind) deze week. Vanavond Tesla. Pfoe, Muskito pakt al uw winsten en u bent er blij mee! De Nasdaq future zit al bijna op groen. En daar word ik zelfs tijdelijk blij mee!