Slotcall: inflatie VS schiet door het dak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Een vriendelijk gestemde markt waarbij de AEX, het wordt bijna gewoonte, opnieuw een hoogste slotkoers ooit neerzette. Banken, vastgoed en de cyclische staalsector wisten vandaag niet te profiteren van het bullish sentiment. De chipsector, Unilever en de verzekeraars trokken vandaag de kar, evenals enkele oude economie fondsen als AkzoNobel en DSM. De AMX liet het vandaag liggen: aandelen als ABN Amro, AF-KLM, OCI, PostNL en Galapagos moesten een stapje terug doen. Binnen de AScX viel TomTom positief op, terwijl veeel andere kleinere fondsen zoals Sif Holding, Sligro en Pharming het lastig hadden. Scepsis rond BAM Groep Hoewel de rust bij 's lands grootste bouwer weer enigzins terug is na jaren deceptie op deceptie, lijken beleggers nog niet geheel overtuigd van de prestaties van BAM Groep. Of dit terecht is, leest u bij deze analyse van IEX Premium. Geen zorgen over Microsoft Microsoft haalde eerder een fraai contract van het Pentagon binnen met een waarde van $10 miljard. Bezwaren tegen de aanbestedingsprocedure werden gegrond verklaard en de order wordt opnieuw aanbesteed. Wat dit voor impact op Microsoft heeft, leest u hier. Inflatie VS Alle ogen van beleggers waren eerder vandaag gericht op de inflatiecijfers uit de VS. Die vielen op het eerste gezicht tegen: de consumentenprijzen stegen met een forse 5,4% over juni, dat is nominaal hoog en ook boven de consensus (4,9%). Tijdelijk volgens de Fed en voor dat standpunt kan wel enige onderbouwing worden gevonden in het jongste inflatiecijfer. Eenderde van de inflatie werd veroorzaakt door een prijsstijging van tweedehands auto's. Die zij in trek omdat er tijdelijk minder nieuwe auto's kunnen worden gebouwd als gevolg van chiptekorten. Wordt vervolgd. Amerika trapt af De eerste halfjaarcijfers zijn binnen! Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo trappen het cijferseizoen af. En hoewel een zwaluw geen zomer maakt, kan geconstateerd worden dat er geen sprake is van een valse start. Vooral de resultaten van Goldman Sachs imponeren: een wpa van $15,02 versus $10,24 verwacht (bron: FactSet). Ook de financiële reus JPMorgan Chase boekte indrukwekkende resultaten: een kwartaalwinst van afgerond $12 miljard, oftewel een wpa $3,78 (verwacht: $3,20). Laatstgenoemde wist echter vooral te verrassen dankzij een terugdraaiing van eerder genomen voorzieningen slechte leningen. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, heeft de bank juist wat onder verwachting gepresteerd. Buiten de financiële sector wist ook PepsiCo positief te verrassen met een wpa van $1,72 versus $1,53 verwacht. De frisdrank- en snackgigant heeft de outlook voor geheel 2021 opgetrokken tot een wpa van $6,20 en dat is $0,12 meer dan de analistenconsensus (FactSet). Wall Street De Amerikaanse beurzen blijven dicht bij huis, twee uur na aanvang van de handel. Opvallend genoeg werden de meevallende kwartaalcijfers van Goldman Sachs en JPMorgan Chase niet beloond met een koersstijging. PepsiCo werd wél beloond voor betere resultaten. Rentes

Bron: Reuters



Brede markt De AEX wint een half procent en boekt een nieuwe ath



wint een half procent en boekt een nieuwe ath Wall Street noteert vlak tot licht hoger na twee uur handel



noteert vlak tot licht hoger na twee uur handel De euro verliest een halve cent versus de dollar



verliest een halve cent versus de dollar De VIX blijft in ruststand rond de 16 staan



blijft in ruststand rond de 16 staan Goud en zilver reageren amper tot niet op het inflatienieuws



en reageren amper tot niet op het inflatienieuws Olie : WTI en Brent houden stand op circa $75 per vat



: WTI en Brent houden stand op circa $75 per vat Bitcoin vertoont opnieuw wat zwakte, maar de uitslagen zijn beperkt

Het Damrak

ASML (+ 1,3%) snuffelt aan de €600-grens

(+ 1,3%) snuffelt aan de €600-grens ING (- 1,6%) ligt opnieuw zwak op inflatie, renteperikelen

(- 1,6%) ligt opnieuw zwak op inflatie, renteperikelen Prosus (+ 2,2%) profiteert van een herstel bij de grote Chinese aandelen

(+ 2,2%) profiteert van een herstel bij de grote Chinese aandelen ABN Amro (- 1,9%) kampt met dezelfde issues als ING

(- 1,9%) kampt met dezelfde issues als ING AMG (+ 0,3%) lag de gehele dag sterk, maar daar blijft op het slot weinig van over

(+ 0,3%) lag de gehele dag sterk, maar daar blijft op het slot weinig van over AF-KLM (- 2,1%) verliest opnieuw terrein en ligt al enige tijd zwak



(- 2,1%) verliest opnieuw terrein en ligt al enige tijd zwak PostNL (- 2,1%) kende een mindere dag



(- 2,1%) kende een mindere dag Ajax (+ 1,7%) wint mogelijk op het Berghuis effect

(+ 1,7%) wint mogelijk op het Berghuis effect TomTom (+ 3,5%) boekt opnieuw koerswinst, wellicht in aanloop naar meevallende Q2-cijfers



(+ 3,5%) boekt opnieuw koerswinst, wellicht in aanloop naar meevallende Q2-cijfers Op de lokale markt viel Fastned (3,2%) in positieve zin op

Adviezen Shell: naar £19,5 van £18,6 en kopen - Barclays

RELX: naar £19,5 van £18 en houden - KBC Securities

Just Eat Takeaway: naar €100 van €115 en kopen - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €130 en kopen - Morgan Stanley Agenda 14 juli Event

00:00 Inflatie VK jun

08:00 NSI Q2-cijfers

09:30 cpi VK jun

11:00 EU industriële productie mei





Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.