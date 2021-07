Slotcall: All time high!

De financiële markten deden het vandaag relatief rustig aan, de handelsomzetten lagen wederom duidelijk beneden het driemaands gemiddelde. Het wachten is op nieuwe impulsen: het H1-cijferseizoen is officieus van start gegaan en kan hier en daar voor het nodige vuurwerk zorgen. Hopelijk niet in de vorm van winstwaarschuwingen zoals die van het Franse Atos. De IT-reus zonk circa 16% weg op een zoveelste tegenvaller en noteert, in schril contrast met de grote Amerikaanse techfondsen, dit jaar zo'n 40% lager. De AEX sloot vandaag 0,9% hoger, kende weinig echt grote uitschieters, al vielen de chipfondsen wederom positief op en behaalde wel een nieuwe all time high. Cijferseizoen van start Beleggers kunnen zich zo langzamerhand opmaken voor de start van het cijferseizoen. De lat ligt hoog, zeker in de VS, maar zeker de grote banken in de VS kunnen desondanks nog wel eens aangenaam gaan verrassen. De grote Amerikaanse (zaken-) banken zijn traditioneel het snelst met hun cijfers, onder andere Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Bank of America rapporteren de komende dagen al hun halfjaarcijfers. Toch komen deze week ook al de eerste Nederlande fondsen met cijfers: NSI (woe), Just Eat Takeway en TomTom (don) bijten de spits af. Het altijd snelle ASML komt ditmaal overigens pas 21 juli met de H1-cijfers. Analyse Boskalis Baggeraar Boskalis blijft de afgelopen maanden duidelijk wat achter ten opzichte van de bredere markt. Dat is met het uitpuilende orderboek op zijn minst toch opmerkelijk. Reden voor de Beleggersdesk nog eens aan het rekenen te slaan. IEX modelportefeuille update De modelportefeuille van IEX staat op een fraaie plus van afgerond 24%. Interessant is de koersontwikkeling van het in de portefeuille opgenomen Amazon. Na enkele maanden zijwaarts koersen, schiet het aandeel nu toch weer omhoog: mede dankzij een stukje substitutie.

Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vriendelijk gestemd van start gegaan en flirten, het went snel, met all time highs. De Dow Jones en S&P500 noteren een bescheiden plusje van circa een kwart procent, de Nasdaq blijft ditmaal iets achter en wint tussentijds 0,1%. Rentes De rentes nemen vandaag net als de Tour de France een rustdag: de verschillen zijn minimaal en blijven beperkt tot 1 basispunt. Brede markt De AEX sluit 0,9% hoger en noteert vlak onder de 740 punten



sluit 0,9% hoger en noteert vlak onder de 740 punten Wall Street noteert tussentijds enkele tienden van een procent hoger



noteert tussentijds enkele tienden van een procent hoger De euro blijft stabiel rond de 1,186 versus de dollar



blijft stabiel rond de 1,186 versus de dollar De VIX signaleert op een stand van ruim 16 nog geen stress

signaleert op een stand van ruim 16 nog geen stress Goud en zilver bewegen wederom amper, inflatiezorgen zijn ver te zoeken



en bewegen wederom amper, inflatiezorgen zijn ver te zoeken Olie : WTI en Brent dalen iets, maar de oil majors kunnen uitstekend leven met een olieprijs van circa $75



: WTI en Brent dalen iets, maar de oil majors kunnen uitstekend leven met een olieprijs van circa $75 Bitcoin zakt circa 3% weg, een voor de cryptomunt kalm dagje

Het Damrak

Adyen (+ 1,8%) blijft vooralsnog de betere financial

(+ 1,8%) blijft vooralsnog de betere financial ASMI (+ 1,7%) profiteerde van een aanhoudend goed sentiment rond de chippers

(+ 1,7%) profiteerde van een aanhoudend goed sentiment rond de chippers Heineken (+ 2,6%) won op een advies- en koersdoelverhoging

(+ 2,6%) won op een advies- en koersdoelverhoging Shell (%) is nog amper beloond voor het uitzicht op een flink hogere kasstroom

(%) is nog amper beloond voor het uitzicht op een flink hogere kasstroom Wolters Kluwer (+ 2,3%) lag opvallend sterk

(+ 2,3%) lag opvallend sterk AF-KLM (- 2%) zakt langzaam maar gestaag weg richting het koersdoel van de Beleggersdesk (€2,50)



(- 2%) zakt langzaam maar gestaag weg richting het koersdoel van de Beleggersdesk (€2,50) JDE Peet's (- 1,4%) noteerde ex-dividend (€0,35 p/a)



(- 1,4%) noteerde ex-dividend (€0,35 p/a) BAM Groep (- 1,7% ) wist niet te profiteren van een Britse order

1,7% wist niet te profiteren van een Britse order TomTom (+ 1,5%) herstelt licht van stevige koersdruk vorige week



(+ 1,5%) herstelt licht van stevige koersdruk vorige week Op de lokale markt levert Beter Bed (- 3,3%)flink wat in, relevant nieuws kon zo snel niet gevonden worden

Adviezen ASMI: naar €340 van €330 en kopen - Barclays

Heineken: naar €120 van €105 en naar kopen van houden - JPMorgan Cazenove

NN Group: naar €40 van €40,70 en houden - Morgan Stanley

Randstad: naar €68 van €62 naar houden van kopen - RBC

Signify: naar €73 van €72 en kopen - BofA ML Agenda 13 juli Event

Consumptieprijsindex Frankrijk - Final Results Jun 2021 Inflatie Frankrijk - Jun 2021 Consumptieprijsindex VS - Jun 2021 Inflatie VS - Jun 2021 Detailhandel VS - Johnson Redbook Retail Sales Index Overheidsschuld VS - Jun 2021

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.