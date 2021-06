AEX breekt met lage omzetten door de weerstand

Lagere omzetten leidt niet tot het breken van mooie opgaande, maar fragiele trendlijnen. Vandaag misschien. Futures zijn licht rood en dat moet meer rood worden. Minimaal een half procent in het rood. Is en blijft het neprood of is dit een 1e stap naar een halve procent down?



Amerikaanse yield loopt de andere richting op dan de Duitse yield. Duitse yield is bodem aan het testen en kan nog wat lager gaan. Yield reversals en Groene Duitse yields zijn not wanted bij onze Bull fans.



Coin markt. Hoe gaat het daar mee? Bitcoin lijkt de swung kwijt geraakt te zijn. Wat is daar gebeurd? Zitten grote banken in de Coin markten om te cashen? Sturen die de markten waar billionairs eerst aan het stuur zaten. Grote banken hebben meer macht en kracht dan een paar billionairs.



Hoe gaat het lopen met onze High Tech Toppers: Besi en ASML. Doorzetten of toppen?



En ING? Zetten ze de vrijdag ingezette correctie door? Akzo heeft nog een mooie opgaande trend. Fragiel in de zin - een procent a anderhalf procent down en die lijnt komt direct onder druk te staan. Mogelijk daar donderdag of vrijdag een beren aanval.



Philips. Dat was toch zo'n mooi oranje fonds. Daar zit al lang de swung niet meer in. Van 50 naar 46. Dat is een aardige down move.



Adyen. Tijd voor lagere koersen daar? Zestig euro er vanaf. Dat kan makkelijk als ze gaan dalen.



Kortom. We hebben en krijgen nog steeds interessantere beursdagen. Beurzen ogen fragiel, wat in uiting komt door lage omzetten en daardoor kunnen ze geen grote up moves meer maken, maar breken dat doen de opgaande trendlijnen (nog) niet. Halve procent rood is een start naar meer down.