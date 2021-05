Short Shell: Technisch is het aandeel een shortkandidaat

Bericht delen via:

Technisch is Shell een short kandidaat nu een oude 15-jarige steun verder herstel dwarsboomt.

Ik geef toe, het klinkt als vloeken in de kerk. Gisteren, tijdens de slotdiscussie van de zeer druk bezochte Hollandse Aandelen Avond, heb ik Shell getipt als shortkandidaat.

Bearish pullback

Het belangrijkste technische signaal hiervoor was de bearish pullback. Lees ook mijn uitgebreide uitleg met voorbeeldgrafiek helemaal onderaan deze blog.

Het zal beleggers niet ontgaan zijn, maar Shell geniet de laatste maanden veel aandacht in de media. Mopperende aandeelhouders, wel of niet vergroening en tenslotte het spectaculaire verlies van de klimaatzaak in de rechtbank.

Technisch doen al deze ontwikkelingen er uiteraard niet toe, maar echt enthousiast word je er niet van. De Grand Old Lady van de Nederlandse beurs, zoals de onderneming vroeger werd genoemd, is steeds slechter ter been.

Hieronder de volledige argumentatie voor mijn short-advies.

Op de meerjarige grafiek vanaf 1987 zien we bij Royal Dutch Shell de volgende opmerkelijke technische signalen:

In de periode 1995-2020 bewoog RDS grofweg tussen €16/€18 en €32.

Een negatief signaal trad begin 2020 op, nadat de bodems (groene pijlen) neerwaarts werden gebroken.

In het recente herstel (rode pijl) stuit de koers op de bodems van de voorgaande jaren. Niets meer en niets minder dan een bearish pullback (lees uitleg onderaan deze blog).



Korte termijn: Shell test steun 15,54

Royal Dutch Shell beweegt zijwaarts, maar heeft het moeilijk omdat er lagere toppen worden gevormd. Verkoopdruk lijkt dus toe te nemen. We adviseren de steun van €15,54 (de bodem van 26 april) goed in de gaten te houden.

Bij een slotstand onder €15,54 wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dienen we rekening te houden met een diepere correctie. Er ligt weerstand rond €18,57 (gevormd op 2 april 2020).



Lange termijn: Shell is afgeketst

Royal Dutch Shell is op het koersdoel rond de weerstand van €18,57 (gevormd op 2 april 2020) gestuit.

Technisch heeft Shell het erg lastig gehad. De koers heeft een wilde achtbaanrit achter de rug, met swings tot 80%. Begin 2020 was er de zeer zware daling van €27,50 naar €10 (koersverlies ruim 60%). In het najaar werd dit gevolgd door een sterke opleving naar €18,57 (herstel ruim 85%).

Afgelopen weken brokkelde de koers weer af, met een kortstondig low rond €15,54 (de bodem van 26 april).

Royal Dutch Shell beschouwen we als een short-kandidaat zolang de koers afketst op de horde van €18,57. Het aandeel heeft de eerste lange-termijnsteun rond €14,08 (de bodem van 25 december 2020).





Uitleg pullback

Een bearish pullback toont altijd de volgende kenmerken: