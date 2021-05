Slotcall: Tegenvallend banenrapport, AEX nieuw record

De AEX sluit op 718,41 punten en dat betekent een nieuwe hoogste koers ooit. Het oude record van 716,80 punten gaat daarmee uit de boeken. Het sentiment is vandaag bijzonder goed en dat is opvallend.



Het Amerikaanse banenrapport - normaal gesproken het belangrijkste cijfer van de maand - viel veel lager uit dan verwacht. In april kwamen er 266.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de markt rekende op een plus van 978.000. Slechts een paar seconde gingen de koersen hierop omlaag.

Het is een beeld dat we de laatste tijd vaker zien. Sinds centrale banken kwantitatief verruimen, levert het banencijfer aan waarde in. Tenminste voor de beurs, want hoe slechter het cijfer hoe langer Fed-voorzitter Jerome Powell zijn voet op het gaspedaal houdt.

Het zijn de technologiebedrijven die de hoofdindex tot grote hoogtes stuwen. Met name de chippers ASML (+2,7%), ASMI (+4,7%) en in mindere mate Besi (+2,5%) liggen goed. Ook Prosus (+1,9%) doet het niet onaardig. De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij profiteert van koersdoelverhoging van ING.

Ordina straalt

De topper van de dag is met afstand Ordina (+12,6%). De aandeelhouders mogen een bloemetje sturen aan de analisten van ING, want de zakenbank verhoogt het koersdoel met 40% naar €5.

ING verwacht dat de marges de komende jaren verder oplopen, waardoor het zijn winstramingen fors verhoogt. Een risico is de krappe arbeidsmarkt. Afgelopen kwartaal zagen we het personeelsbestand van de ICT-dienstverlener bijvoorbeeld met 1% dalen.

Naar aanleiding van deze enorme koersrally zal ik maandag voor Premium met een update komen. In het onderstaande artikel leest u waarom ik tot dusver niet verder ben gegaan dan een koersdoel van €3,90.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De Fed die beleggers waarschuwt

Yellen slikt haar woorden in

Sell in may and go away?

Stijgende grondstofprijzen

ArcelorMittal

AMG

ING

Galapagos

Ordina

Air France-KLM

Wat te doen met Besi?

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat er een koersdoel wordt gehaald?

Heeft u een leuke vraag aan ons? Stel hem dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden wij hem in de podcast van volgende week.

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes van de landen binnen de eurozone lopen wat op, terwijl de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier een basispuntje terug zakt.

Nederland: +1 basispunt (-0,07%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,22%)

Italie: +5 basispunten (+0,92%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,77%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+1,55%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,5%

AEX deze maand: +1,5%

AEX dit jaar: +15,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +15,6%

Technologie blijft achter

De beurzen gaan deze week in een brede lijn omhoog. Alleen de Nasdag100 (-0,6%), de graadmeter voor technologie-aandelen, staat wat lager. De grote knaller is echter Ethereum (+29,0%). Dit is na bitcoin de populairste digitale munt.

AEX

ArcelorMittal (+11,3%) profiteert van de fors oplopende staalprijzen. Mede daarom zitten de marges van de staalgigant flink in de lift, wat de winstgevendheid ten goede komt. Besi (-5,1%) ging weliswaar €1,70 ex-dividend, maar dat kan het volledige verlies niet verklaren. Adyen (-6,3%) koelt ook wat af.

AMX

OCI (+14,5%) gaat helemaal los. De kunstmestprijzen rijzen de pan uit en daardoor verdubbelt de ebitda in het eerste kwartaal. Goed nieuws, want daardoor is de schuldgraad minder problematisch. Alfen (-12,4%) is daarentegen volledig uit de gratie. Komende woensdag presenteert de energiespecialist zijn eerstekwartaalcijfers

ASCX

ForFarmers (-2,5%) gaat de jaardoelen vermoedelijk niet halen en BAM (+8,4%) meldde eens een keer geen grote tegenvallers. Tot slot zorgt het kampioenschap van Ajax (-2,2%) niet bepaald voor euforie bij beleggers.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!