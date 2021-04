Slotcall: Risk-on

De AEX (-0,0%) blijft per saldo dicht bij huis maar onderliggend zijn de uitslagen groot. Wat opvalt, is dat large caps worden verkocht ten faveure van kleine aandelen. De AMX sluit zelfs 1,9% in het groen.



Dat het risk-on is op de markten blijkt niet alleen uit de groene cijfers van onze mid- en small caps. De bitcoin speert bijvoorbeeld ruim 12% omhoog. Afgelopen week ging de digitale munt nog 20% omlaag, omdat President Joe Biden de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen wil verhogen naar 40%.

Deze zorgen lijken nu alweer verdwenen naar de achtergrond. Hetzelfde geldt voor Wall Street. De S&P500 (+0,3%) en Nasdaq (+0,6%) zetten zelfs een nieuwe all time high op het bord. Het goede sentiment is gewoon niet kapot te krijgen.

Houd vanavond trouwens Tesla (+1,3%) in de gaten, want de bouwer van elektrische auto's presenteert zijn cijfers over het eerste kwartaal. Vooral de cijferpresentatie van oprichter Elon Musk is interessant, want hij is iemand die geen blad voor de mond neemt.

PostNL

De knaller van de dag is PostNL (+7,7%). En terecht, want de post- en pakketbezorger verraste vanochtend met een positieve winstwaarschuwing. Het bedrijf behoort tot de grote winnaars van de coronapandemie.

Door de sluiting van niet-essentiële winkels worden mensen gedwongen om hun spullen online te kopen. De grote vraag is nu in welke mate zij dit ook in het post-coronatijdperk doen.

Een deel van de mensen zal hier zeker mee doorgaan, maar er zullen ongetwijfeld koopjesjagers zijn die niet kunnen wachten om de winkels te bestormen. Niettemin durft CEO Herna Verhagen de outlook voor de vrije kasstroom te verhogen naar €225 miljoen (was €200 tot €230 miljoen).

De positieve winstwaarschuwing vormt voor de IEX-Beleggersdesk aanleiding om het koersdoel fors opwaarts bij te stellen. Of dit voldoende is voor een koopadvies, leest u in het onderstaande artikel.

Philips

Philips (-3,6%) publiceerde eerstekwartaalcijfers die een tikje beter waren dan verwacht. Desondanks is de producent van medische apparatuur de grootste verliezer op het Damrak. Dit is mede omdat het bedrijf een voorziening treft van €250 miljoen, omdat er problemen zijn ontstaan met slaaptherapie-apparaten.

In deze apparaten zit schuim en dat brokkelt af wanneer het wordt gereinigd. Deze voorziening komt neer op 15% van de jaarwinst over 2020. Wat ook meespeelt is dat de winstverwachting niet of nauwelijks wordt verhoogd.

Gelet op de beurskoers zijn beleggers hier wel op vooruitgelopen. Afgelopen vrijdag koerste Philips nog rondom zijn hoogste koers ooit. Het aandeel noteert tegen 21 keer de verwachte winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentemarkt is vandaag niet vooruit te branden. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft ongewijzigd op -0,20%.

Brede markt

De AEX zakt 0,04% en daarmee zijn we een van de slechtste beurzen van Europa.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 2,5% en noteert 17,8 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,34%) in het groen. Alleen de Dow Jones (+0,1%) blijft wat achter.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,0%) en zilver (+0,4%) doen het rustig aan.

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,8%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+12,4%) is in de herstelmodus.

Het Damrak:

De analisten van Susquehanna en KBC halen ASML (+0,5%) van de kooplijst. Laatstgenoemde verhoogt wel het koersdoel van €475 naar €580.

(+0,5%) van de kooplijst. Laatstgenoemde verhoogt wel het koersdoel van €475 naar €580. De financials gaan als de brandweer. Vooral ABN Amro (+3,8%), ING (+3,0%) en Aegon (+2,3%) hebben er zin in. Dat terwijl de rentes niet eens omhoog gaan. Ik kan het niet verklaren.

(+3,8%), (+3,0%) en (+2,3%) hebben er zin in. Dat terwijl de rentes niet eens omhoog gaan. Ik kan het niet verklaren. Heineken (-1,1%) gaat vandaag €0,70 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sluit de bierbrouwer rondom de slotstand van gisteren.

(-1,1%) gaat vandaag €0,70 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sluit de bierbrouwer rondom de slotstand van gisteren. Ook Wolters Kluwe r (-1,9%) gaat ex-dividend, maar dat kan het volledige verlies niet verklaren. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een min van 0,9%.

r (-1,9%) gaat ex-dividend, maar dat kan het volledige verlies niet verklaren. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een min van 0,9%. Het winkelvastgoed speert ervandoor. Unibail Rodamco (+4,6%) en Eurocommercial Properties (+4,0%) sluiten dik in het groen. Laatstgenoemde koerst precies op het niveau van voor het uitbreken van de pandemie.

(+4,6%) en (+4,0%) sluiten dik in het groen. Laatstgenoemde koerst precies op het niveau van voor het uitbreken van de pandemie. JDE Peet's (-2,5%) is het lelijke eendje binnen de AMX. De overige midcapaandelen sluiten immers allemaal in het groen.

(-2,5%) is het lelijke eendje binnen de AMX. De overige midcapaandelen sluiten immers allemaal in het groen. WDP (+0,8%) is volgens Goldman Sachs goed gepositioneerd om te profiteren van de trend van fysieke winkels naar online. Tevens is het dividendrendement van 3,5% aantrekkelijk.

(+0,8%) is volgens Goldman Sachs goed gepositioneerd om te profiteren van de trend van fysieke winkels naar online. Tevens is het dividendrendement van 3,5% aantrekkelijk. Accsys (+7,7%) vliegt omhoog al is het volume van 257.000 stukjes niet indrukwekkend.

Adviezen

ABN Amro: naar €13,50 van €13 en kopen - Barclays

ABN Amro: naar €11 en houden - Jefferies

Akzo Nobel: naar €122 van €119 en kopen - Goldman Sachs

ASMI: naar €275 van €240 en houden - Morgan Stanley

ASML: naar houden van kopen - Susquehanna

ASML: naar houden van kopen en naar €580 van €475 - KBC

DSM: naar €170 van €160 en kopen - Berenberg

PostNL: naar €4,50 van €3,80 en kopen - KBC

Randstad: naar €70 van €68 en kopen - ING

Randstad: naar €65 van €61 en kopen - Credit Suisse

WDP: starten met €35 en kopen - UBS

Agenda