ING zet Basic-Fit op Kopen

Er komt zojuist een headline door dat ING het aandeel Basic-Fit op de kooplijst zet. Het koersdoel gaat zelfs omhoog van €30,50 naar €45. Dat betekent een opwaartse bijstelling van maar liefst 50%.

We hebben het analistenrapport niet in handen dus kunnen we helaas niets zeggen over de argumentatie. Het aandeel Basic-Fit vliegt inmiddels 4% omhoog.