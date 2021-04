TA: Meerjarige koersdoelen AEX

Apart dat de Tostrams Billies pas NA een schitterende stijging met deze theorie komen. Ik kan mij nog heel goed herinneren, een aantal jaren geleden, eveneens na een forse stijging, en praktisch op de top, dat Tostrams ook MEGA Bullish was waarbij de AEX weldra de 1000 zou aantikken! De geschiedenis is bekend mag ik aannemen. De 'beste' adviezen komen vrijwel altijd bij All Time Highs. Good luck, ik opereer (koop)op aantrekkelijke koersen- en waarderingen,