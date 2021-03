TA: Beperkte technische schade

Bericht delen via:

De recente aarzeling heeft geen technische schade op de beurzen aangericht.

In Europa zorgen oplopende coronabesmettingen voor wat beurshaperingen. Maar vrijwel overal is de technische schade beperkt.

Ook de nieuwe lockdownmaatregelen in Duitsland zorgen voor argwaan bij beleggers. Maar de beurs van de grootste economie van de eurozone geeft nog geen krimp. Vanuit technisch perspectief ligt de DAX-index nog steeds prima op koers.

Het lijkt erop dat Europese aandelenbeurzen, dus ook de Nederlandse beurs, meeliften op het positieve sentiment van Wall Street. De Amerikaanse beurs profiteert o nder anderevan het steunpakket van Joe Biden ter waarde van $1900 miljard. Dat komt bovenop het pakket grootte van $900 miljard van de vorige regering Trump.

Inhaalslag

Technisch valt eveneens op dat de Duitse beurs aan een inhaalslag bezig is. De laatste weken vormt de DAX, in het voetspoor van Wall Street, een serie nieuwe all-time highs.

De Duitse beurs heeft het dit jaar uitstekend gedaan met tot dusver een plus van bijna 8% voor de DAX-index.



Vandaag bekijk ik de Duitse beurs en onze eigen AEX.

Nederlandse beurs oogt niet slecht

Het onderliggende sentiment voor de AEX verbetert.

Ten eerste heeft de AEX-index rond 647,90 punten een hogere bodem gevormd. Hier ligt het low van 26 februari.

Bovendien is begin maart de serie met lagere toppen afgebroken.

Vervolgens lijkt zich rond 675,50 punten opnieuw een hogere bodem af te tekenen. Dit is op de grafiek afgebakend met de vette blauwe lijn.

De beurs kan nu naar het all-time high stijgen rond 703,18 punten. Hier ligt de intraday top van 5 september 2000.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. Het volgende berekende koersdoel daarna ligt rond 728 punten.





DAX kort

De DAX-index in Frankfurt heeft de oude stijgende trend hervat nadat de koerspieken van januari en februari opwaarts werden doorbroken.

De Duitse beurs vormt al vanaf eind oktober steeds hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend is nog volledig intact en heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 16.500 punten (berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun van 13.664,71 punten (de bodem van 23 februari) intact blijft.



DAX lang

Op langere termijn heeft de Duitse beurs een hoofd&schouder-formatie opwaarts voltooid. Dit is gebeurd toen de driejarige horde rond 14.000 punten (rode stippellijn) werd gebroken.

Het eerste berekend koersdoel ligt rond 16.500 punten.

Op basis van de totale hoofd&schouder-formatie ligt het koersdoel rond 19.500 punten. Dit berekenen we op basis van de pendulum swing. Hiervoor nemen we de afstand van het hoofd (H) tot de neklijn (rode stippellijn), dat zijn 5.500 punten. Vervolgens projecteren we deze afstand boven de neklijn.

De steun ligt op 13.009,48 punten (de bodem van 11 december 2020).