Nederland op weg met de energietransitie

In tegenstelling tot wat u zonder bronvermelding stelt is de huidige opwarming van de aarde vrijwel volledig toe te schrijven aan menselijke activiteiten.



Er is immers in de wetenschap een overweldigend bewijs voor de menselijke toedracht. Niet alleen is het met de temperatuur nog nooit zo hard gegaan (Eldevik et al. 2014). Ook is er geen andere toedracht te verzinnen voor het zo snel opwarmen van de aarde (IPCC 2014). De zonnevlekken die u noemt dragen ook wel bij aan de huidige opwarming, maar verklaren slechts een heel klein deel van de geobserveerde trend (Wild et al. 2007).



Ook is er overweldigend bewijs dat CO2 en andere broeikasgassen sterk correleren met de temperatuur op aarde (IPCC 2014). Dit weten we uit o.a. uit ijskern metingen.



De temperatuur die we nu al hebben bereikt zal op termein zorgen voor vele meters zeespiegelstijging door het smelten van gletsjers en ijskappen. Laat staan als we door blijven gaan met broeikasgassen de lucht in pompen.



Ik zal mijn bronnen er even bij vermelden aangezien u dat niet doet. Als u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u de samenvatting van het IPCC lezen. Hierin komen alle wetenschappers met diepe kennis over dit onderwerp samen om ons te vertellen hoe het nu staat met de kennis. Er komt dit jaar weer een nieuw raport.



Eldevik, Tor, et al. "A brief history of climate–the northern seas from the Last Glacial Maximum to global warming." Quaternary Science Reviews 106 (2014): 225-246.



IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.



Wild, M., Ohmura, A., and Makowski, K. (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophys. Res. Lett., 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.