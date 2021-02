TA: Tech wat terug

Koop Groen is weer terug. Maar we hebben duidelijk gezien ondanks al die mega geld stromen die elke dag in het financiele systeem worden gepompt dat het toch snel kan zakken in een korte tijd. Zelf heb ik gisteren behoorlijk wat shorts gedumpt. Het leek me te vroeg, maar als ik nu naar de huidige koersen kijk, geef ik me een pluim voor de timing. Zo ziet u maar. Ik heb wel beperkt shorts op de Down Jones gekocht. Ik zie daar nog wel een correctie komen. AEX shorts kopen wil ik uitstellen tot donderdag of vrijdag, afhankelijk hoe de AEX tekeer gaat. Opvallend dat de VIX niets gedaan heeft. Kortom die moet nog los. Oppassen daar. Want als de VIX los gaat, dan pas gaan we echt hard dalen. Europese futures liggen steeds meer groen. Rustig kijkdagje vandaag.